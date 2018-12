Argentina llama a impulsar el diálogo entre Mercosur y la Alianza del Pacífico

"Tenemos que empujar nuestro diálogo con la Alianza del Pacífico; el Mercosur tiene que salir de su zona de confort, ya que nuestros competidores tiene una intensa red de acuerdos y tenemos que lograr nivelar el campo de juego", dijo el funcionario en el marco de una cumbre del bloque que se celebra en Montevideo.

A pesar de que el jerarca argentino ha sido crítico con el bloque, afirmó que el Mercosur ha tenido un "trabajo intenso" en materia de inserción internacional durante estos últimos años.

"Tengamos claro el Mercosur nació hace 30 años atrás, en un mundo que no tenía cadenas globales de valores, en donde no existía la industria punto cuatro, ni la robotización, y Asia y el Pacífico no tenían la relevancia que tienen hoy (…) aún tenemos posibilidades sobre todo de recuperar el tiempo perdido", aseguró Faurie.

El ministro de Exteriores argentino sostuvo además que es necesario remover las barreras arancelarias entre los Estados miembros del Mercosur.

"Creo que estamos en un punto de inflexión, necesitamos adaptar nuestra infraestructura", reflexionó.

Además resaltó que el Mercosur es un bloque que no termina de perfeccionarse.

"Tenemos un bloque cerrado, que no termina de perfeccionarse; tenemos un marco normativo que es complejo, esta mecánica nos demora, requiere demasiados pasos (…) Necesitamos una verdadera voluntad política para salir de esta inercia; hacemos las cosas muchas veces porque así se hizo siempre. (…) tenemos una institucionalidad muy burocrática", dijo Faurie.

Según sus palabras, el Mercosur solo tiene sentido si mejora la vida de la gente, por lo que los estados miembro necesitan brindar resultados concretos.

Los cancilleres del Mercosur se reúnen este 17 de diciembre en Montevideo, como paso previo al encuentro de presidentes que se celebrará este 18 de diciembre.

El Mercosur, fundado en 1991, está integrado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela (actualmente suspendido).

La Alianza del Pacífico, creada en 2011, es una iniciativa de integración conformada por Chile, Colombia, México y Perú.