"No soy como él": el Adolf Hitler de Namibia se indigna por la comparación con el líder nazi

El mundo se enteró que en un país africano hay un Adolf Hitler después de que este ganó las elecciones regionales y se convirtió en el consejero del distrito electoral de Ompundja, en Namibia. En los titulares de los medios mundiales fue apodado como el "Adolf Hitler africano", pero el hombre afirma que llamarse de esa manera no ha sido su decisión.

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx — Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020

​"No tuve elección. No sé qué estaba pasando. Era un bebé cuando mi padre me dio ese nombre", dijo en una entrevista a The Namibian. Agregó que desconoce las razones por las que fue nombrado en honor a Hitler.

Hablando del tirano nazi, comentó que está al tanto de las atrocidades que cometió y nunca desearía hacer algo así.

"Hitler fue una persona controvertida que capturó y mató a personas en todo el mundo. No soy como él", dijo.

"Mi padre me puso este nombre de Adolf Hitler, pero eso no significa que tenga el carácter de Adolf Hitler ni que me parezca a Adolf Hitler de Alemania", insiste el recién elegido consejero. Afirma que la gente no tiene que preocuparse tanto por su nombre, ya que es "una buena persona, como cualquier otra".

Su país, Namibia, tiene un pasado colonial. Entre 1884 y 1919, Namibia fue colonia alemana y sufrió matanzas en masa por parte de la Administración colonial que trató de reprimir a los insurgentes locales. Los nativos fueron encarcelados en campos de concentración y murieron decenas de miles a causa de la explotación, el hambre y las enfermedades en lo que la Alemania moderna considera un genocidio.