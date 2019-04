Derrocar al presidente es insuficiente para los manifestantes en Sudán: "¡Queremos más!"

El ministro de Defensa de Sudán, Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, anunció el derrocamiento del presidente Omar Bashir. No obstante, los manifestantes no se conforman solo con esta medida y exigen que caigan más funcionarios, incluido el propio ministro.

El activista político sudanés al Rashid Hasab Alá explicó a Sputnik que las declaraciones del ministro "no corresponden con sus expectativas".

"¡Queremos más! Es importante para nosotros derrocar no solo a Bashir, sino a todo el Gobierno. El ministro de Defensa de Sudán, Awad Ibn Auf, es uno de los criminales de guerra en Darfur en 2003. (…) No permitiremos que esta persona tome el poder en sus propias manos. Continuaremos con las protestas hasta que derroquemos por completo a todo el antiguo Gobierno. No solo las figuras principales, políticos brillantes y famosos, sino absolutamente a todos", afirmó el activista.

Según comentó a la agencia Jaled al Tijani, editor principal del diario sudanés Ilaf, "hay informes sobre el arresto de varios miembros del Gobierno supremo. Estos informes, así como los rumores sobre la partida de Bashir, no están confirmados oficialmente, pero se discuten activamente por políticos y manifestantes".

De acuerdo con el secretario político del Frente Nacional por el Cambio, Hasán Rizk, actualmente, la situación en el país está controlada por el Ejército, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) y el aparato central de Seguridad Nacional. "Son los que derrocaron a Bashir y su régimen", agregó en declaraciones a Sputnik.

"Según los datos, basados en filtraciones de información, una reunión de representantes de organismos policiales y regionales se está llevando a cabo en la sede del Ejército. Están desarrollando una posición equilibrada, cosa muy importante en esta etapa", señaló.

El político descartó la posibilidad de negociar con Omar Bashir.

"Ha muerto para la vida política de Sudán. Lo mismo se refiere a su partido y su séquito", subrayó.

Por su parte, Mariam Sadiq al Mahdi, vicejefa del partido opositor Umma explicó las causas de las manifestaciones en el país.

"Durante 118 días seguidos el pueblo sudanés se pronunció en contra de este régimen que dividió a Sudán, debilitó su economía, contribuyó a la guerra civil y al descontento social sin precedentes", resaltó.

Según la opositora, la situación en Sudán se controló desde el extranjero durante el mandato del presidente derrocado.

"Todos los acuerdos de paz de los años 90, que se concluyeron con mediación extranjera, fracasaron. Sudán se ha convertido en objeto de asistencia internacional aunque tiene ricos recursos renovables y no renovables", dijo a Sputnik.

El ministro de Defensa de Sudán, Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, al anunciar el derrocamiento de Bashir, declaró que los militares tomaron el poder en sus manos, y aseguró que dirigirán el Estado durante dos años, tras lo cual convocarán las elecciones.

Durante los últimos días de protestas antigubernamentales, en Sudán murieron decenas de personas y más de 150 resultaron heridas.

Las manifestaciones comenzaron el diciembre pasado, después de que el Gobierno decidiera aumentar los precios de los productos básicos.