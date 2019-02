Guinea Ecuatorial advierte del impacto de la crisis venezolana en el mercado de crudo

"Evidentemente queremos diálogo (…) No queremos violencia o problemas algunos porque esto causará daño al desarrollo del país para muchos años; pero, sinceramente, esto tendrá un serio impacto en el futuro a largo plazo", dijo el ministro respondiendo a la pregunta sobre si la inestabilidad política en Venezuela influirá en el mercado petrolero.

Destacó que Venezuela es "un país amistoso que, como consideramos, es muy importante".

"Tenemos prevista reunión de abril (de OPEP) (…) Posiblemente la vamos a analizar (la crisis en Venezuela) (…) Todavía no he recibido la agenda de la reunión, por eso no sé exactamente; la OPEP va a analizar los temas de gas y petróleo y no políticos", dijo Obiang Lima.

La Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU emitió el 28 de enero sanciones contra la empresa petrolera venezolana PDVSA, que incluyen la congelación de activos por 7.000 millones de dólares y el bloqueo de todos los pagos que emitan empresas estadounidenses cuando compren petróleo venezolano.

Venezuela atraviesa una crisis política que se agravó el 23 de enero, después de que el jefe de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral en desacato desde 2016), el diputado opositor Juan Guaidó, se autoproclamara "presidente encargado" del país, apelando a un artículo constitucional que prevé esa figura.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero tras unas elecciones que la oposición boicoteó, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

Guaidó fue reconocido de inmediato por EEUU, a los que se sumaron unos 50 países.

Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otros países, siguen apoyando al Gobierno de Maduro.

México y Uruguay, que se negaron a reconocer a Guaidó, adoptaron una política de neutralidad ante la crisis venezolana.