Tribunal de Sudáfrica legaliza posesión y uso privado de marihuana

"El derecho a la privacidad no se limita a una vivienda o domicilio privado, por eso no será un delito penal que una persona adulta use o esté en posesión de cannabis en su espacio privado", dijo el vicepresidente del tribunal, Raymond Zondo, citado por el medio.

Cada año, miles de sudafricanos marchan por las calles de Ciudad del Cabo exigiendo atenuar las leyes sobre drogas y permitir el uso de cannabis con fines terapéuticos.

Estas manifestaciones forman parte de una serie de marchas en todo el mundo en apoyo de la Campaña Global de Cannabis (Global Cannabis Campaign).

En 2014, un legislador opositor sudafricano, Mario Oriani-Ambrosini, presentó un proyecto de ley que legalizaba la marihuana.

Los activistas afirman que el cambio en la legislación puede cambiar las vidas y mejorar la salud de muchos.

El uso de la marihuana en la medicina está ganando cada vez más popularidad en algunas partes del mundo para aliviar el sufrimiento por cáncer, glaucoma, VIH y SIDA y otras enfermedades graves.