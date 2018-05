África es el camino para el liderazgo mundial de China

África podría convertirse en lo que era el gigante asiático hasta hace muy poco: un lugar donde se produce cualquier cosa para todo el mundo, según afirmó en su libro 'La futura fábrica mundial' Irene Yuan Sun. El proceso ya comenzó y todo se está moviendo en esta dirección, prosigue con esta idea el analista político de Sputnik Dmitri Kósirev.

Inversiones chinas en África

El Consejo Ruso de Asuntos Internacionales indica que, desde el 2009, China ha sido el principal socio comercial de África. Así, el intercambio comercial llegó a alcanzar los 220.000 millones de dólares en el 2014. A pesar del hecho de que este índice haya disminuido hasta los 180.000 millones de dólares, China sigue liderando en temas comerciales en África.

Lo mismo ocurre en cuanto a las inversiones chinas en el continente africano, que han aumentado por 50 desde el 2010, alcanzando los 100.000 millones de dólares en el 2017, señala el columnista.

Tema relacionado: Los créditos de Rusia en África causan preocupación en EEUU

Son sumas sustanciales en comparación con Europa, donde las inversiones chinas constituyeron 35.000 millones de dólares en el 2016. Con ello cabe destacar que, en el caso de Europa, también hubo un significativo incremento en inversiones desde el 2010, pero no fue tan drástico como en el continente africano.

Además, Pekín está liderando en temas de 'ayuda' a África. Se prevé que en los próximos años se lleve a cabo la formación de unos 240.000 especialistas africanos. Kósirev relacionó estos datos del desarrollo en el continente con la economía china, lo que acarreará el traslado de partes sustanciales de las fábricas chinas al continente africano.

Qué gana China a corto plazo

El gigante asiático no hace inversiones que no sean beneficiosas para sí misma, por lo cual todas ellas tienen resultados tangibles en África, según Kósirev.

Por ejemplo, tan solo en el marco del fondo de desarrollo China-África, en el 2017 se produjeron 11.000 camiones, 300.000 climatizadores, 540.000 frigoríficos, 390.000 televisores y 1,6 millones de toneladas de cemento.

También: Nuevo 'campo de batalla' geopolítico: ¿qué buscan los cancilleres de Rusia y EEUU en África?

Todas estas mercancías fueron destinadas tanto al mercado africano como a los mercados de china y otros países. Además, Pekín está invirtiendo mucho en la construcción y desarrollo de infraestructura, lo cual también es muy lucrativo, explicó Dmitri Kósirev.

Por qué China no fracasaron donde lo hicieron los demás

El experto en temas políticos también contó lo que diferencia a China de los europeos, quienes intentaron hacer algo similar en África, pero fracasaron.

En el caso de los europeos, la avaricia y ansias por cambiar la mentalidad de los locales fueron la causa de su fracaso en el continente colonizado, señala Kósirev.

"Los colonizadores tuvieron la ideología de 'desarrollar a los salvajes' hasta el nivel de los valores inigualables de Occidente. (…) Las comunidades africanas no se convirtieron en occidentales y no se desarrollaban como se esperada de ellas", añadió.

No obstante, China no intenta cambiar a nadie y se rige por el principio del beneficio mutuo. Incluso los medios chinos hablan del principio de no entrometerse en los asuntos internos de otros países. Según el columnista, los chinos saben qué hacer en estos países sin importar quién esté al mando.

Además: El nuevo milagro económico de África

"China no enseña a los demás cómo vivir y trabaja con cualquier Gobierno. ¿Corrupción? Los chinos saben qué hacer en estos países. Y es lo que ocurre en todo el mundo", subrayó Kósirev.

Cómo podría ganar China el liderazgo mundial a través de África

"La frenética ideología yihadista" en Oriente Medio asusta a los más pesimistas, que esperan la llegada de algo incluso peor desde África.

"Tremenda pobreza, gente enfurecida y bien armada, terribles enfermedades: qué bien que todo esto esté aislado dentro de las fronteras del continente", citó Kósirev a los mencionados pesimistas.

Es allí donde se abren las puertas al liderazgo mundial de China, considera el autor. Al fin y al cabo, en lugar de estos horrores, "si África fabrica productos bastante sofisticados, forma ingenieros y técnicos, así como a médicos y científicos, y todo gracias a China, ¿quién tendrá el liderazgo moral y de cualquier otra índole en el mundo del mañana?", concluyó Dmitri Kósirev al analizar los verdaderos objetivos de China en el continente africano.

Más: Una moneda común africana, ¿remedio contra la pobreza en el continente?