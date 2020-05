Así celebró Moscú el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria hace 75 años

La noche del 9 de mayo de 1945, los moscovitas no durmieron. A las 2 a.m. se anunció por la radio que se emitiría un importante mensaje. A las 2:10 a.m. el locutor Yuri Levitán leyó el acta de la capitulación incondicional de la Alemania Nazi y el Decreto del Presidium del Sóviet Supremo de la URSS que declaraba el 9 de mayo como Día de la Victoria.

15 miles de moscovitas salieron a las calles de la ciudad para celebrarlo.

Desde entonces, cada 9 de mayo Rusia celebra el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial rindiendo homenaje a los caídos durante la Gran Guerra Patria y recordando a las generaciones actuales cuál fue el precio que pagó el pueblo y el Ejército soviético para derrotar al fascismo.