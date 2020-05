Natalia Oreiro canta a sus fans rusos por el Día de la Victoria y emociona | Vídeo

A pesar de que Natalia Oreiro debió suspender sus funciones en Rusia por motivo de la emergencia sanitaria, no olvidó saludar hoy a sus seguidores del país euroasiático, donde la uruguaya es sumamente reconocida.

El video fue publicado por el Consejo coordinador Mundial de Compatriotas rusos residentes en el extranjero y puedes verlo aquí.

La canción fue compuesta por el ruso Bulat Okudzhava para la película Estación Bielorrusa (Andrei Smirnova,1970), y su traducción más habitual al español la denomina "Necesitamos una Victoria".

La canción traducida dice:

Las aves no cantan aquí, los árboles no crecen.

Y solo nosotros, hombro con hombro, crecemos en el suelo aquí

Todo el planeta arde y circula, fuma sobre nuestra Patria

Y entonces necesitamos solamente la victoria

Una para todos, no nos importa el precio

Una para todos, no nos importa el precio

El fuego mortal nos espera, pero aún así no va a poder con nosotros.

Fuera las Dudas! se va en el medio de la noche

Nuestro batallón de desembarco número 10

Nuestro batallón de desembarco número 10

Tan pronto como el fuego se apagó, suena otra orden

Y el cartero se volverá loco buscándonos.

Un cohete rojo despega, suena una ametralladora incansable.

Y entonces necesitamos solamente la victoria

Una para todos, no nos importa el precio

Una para todos, no nos importa el precio

El fuego mortal nos espera, pero aun así no va a poder con nosotros.

Fuera las Dudas! se va en el medio de la noche

Nuestro batallón de desembarco número 10

Nuestro batallón de desembarco número 10

La guerra nos trajo de Kursk y Oryol

A las puertas del enemigo, así son los asuntos, hermano.

Algún día recordaremos esto

Y no lo creeremos nosotros mismos.

Y ahora necesitamos solamente la victoria

Una para todos, no nos importa el precio

Una para todos, no nos importa el precio

El fuego mortal nos espera, pero aun así no va a poder con nosotros.

¡Fuera las dudas! Se va en el medio de la noche

Nuestro batallón de desembarco número 10

Nuestro batallón de desembarco número 10

El fuego mortal nos espera, pero aun así no va a poder con nosotros.

¡Fuera las dudas! Se va en el medio de la noche

Nuestro batallón de desembarco número 10

Nuestro batallón de desembarco número 10.

Se trata de una pieza muy citada en el Día de la Victoria, y puedes escuchar la versión original en este video.