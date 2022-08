https://mundo.sputniknews.com/20220803/rusia-explica-por-que-eeuu-necesita-levantar-alboroto-por-la-visita-de-pelosi-a-taiwan-1128959782.html

Rusia explica por qué EEUU necesita levantar alboroto por la visita de Pelosi a Taiwán

Con el alboroto en torno a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, las autoridades estadounidenses... 03.08.2022, Sputnik Mundo

"Estados Unidos quiere introducir una supuesta novedad para ractualizar la agenda, desviando la atención de las cuestiones internas. Las provocaciones de EEUU se han vuelto insensatas y desenfrenadas", aseguró la la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova.Zajárova calificó el viaje de Pelosi de "acción salvaje" y agregó que la visita demostró que Estados Unidos no pone a otros países en nada, y con este evento, Washington también sacrificó lo que le queda de su propia reputación. "Creo que quedó claro para todo el mundo: a Estados Unidos le importa un bledo cualquiera de sus socios, ya sean aliados cercanos, estratégicos, ya sean socios, ya sean países con los que las relaciones se desarrollan en varias direcciones. No le importa. Está dispuesto a sacrificar todo, incluso el resto de su propia reputación, en aras de un beneficio momentáneo, en aras de la coyuntura, en aras de este notorio RRPP, interno y externo. Si quedaba algo al menos de la categoría de "intereses de Estados Unidos", en particular en la región asiática, fue destruido ayer [2 de agosto]", afirmó la portavoz a Radio Sputnik. "¿Cuál es el propósito de esta acción salvaje ahora? La coyuntura política lo exige", añadió.

