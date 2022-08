https://mundo.sputniknews.com/20220803/pekin-respondera-a-eeuu-y-taiwan-por-la-burda-provocacion-1128980935.html

Pekín responderá a EEUU y Taiwán por la "burda provocación", la visita de Pelosi al archipiélago chinoEn vísperas de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, el presidente, Joe Biden declaraba que su país reconoce a "una sola China", de la que Taiwán forma parte inalienable, mientras que la visita de la número tres de los poderes de EEUU a la isla y su reunión con la jefa de la administración taiwanés, Tsai Ing-wen, es una clara muestra de respaldo a "una de las sociedades más libres del mundo", como Pelosi calificó a Taiwán.Tsai Ing-wen, por su parte, aseguró en su reunión con Pelosi que Taiwán no retrocederá ante las amenazas militares de Pekín. Mientras, apenas Pelosi abandonó Taipéi tras permanecer 19 horas, Pekín reiteró que la completa reunificación con Taiwán es la tendencia inexorable de la historia.EEUU y sus cómplices dejan al pueblo afgano sin posibilidades de sobrevivir"Un año del Gobierno talibán crea el hambre generalizada en Afganistán". Lo afirma Financial Times, responsabilizando a las autoridades del país de su difícil situación económica. De hecho, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja alertó recientemente de que el hambre "amenaza a millones" de personas en Afganistán, donde "el 70 % de los hogares no pueden satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias básicas", algo que "tiene efectos particularmente devastadores para los hogares encabezados por viudas, ancianos, personas con discapacidad y niños".Lo que evitan mencionar los medios y las organizaciones humanitarias occidentales es que son las sanciones de EEUU y sus aliados las que están teniendo un efecto catastrófico sobre Afganistán, constituyendo de hecho un auténtico genocidio, según Suhail Shaheen, portavoz talibán."Un conflicto con Rusia y con China a la vez sería demasiado para EEUU"Desviar la atención del conflicto de Ucrania, una crisis que acaba golpeando con una fuerza cada vez mayor a su instigador, EEUU, donde crece el descontento de su ciudadanía por cómo afecta a su bienestar. Esta sería una de las motivaciones de la escandalosa visita a Taiwán de Nancy Pelosi, número tres de la política norteamericana.Así opina el analista argentino Sebastián Tapia, al no descartar que esta maniobra le podría resultar muy cara a EEUU. "Un conflicto con Rusia y con China a la vez sería demasiado para EEUU", sostuvo el experto, al expresar sus dudas de que Washington pueda "mantener una guerra activa en dos frentes a la vez".AMLO le pide a Biden que no EEUU no trate a México como una ColoniaEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio su habitual rueda de prensa en la trata temas económicos y sociales del país, entre los que se manifestó sobre las relaciones con su vecino del Norte, EEUU.El líder mexicano comentó que ha enviado una carta al presidente Biden, en la que confía en que habrá un respeto mutuo entre ambas naciones, pero sobre todo, que EEUU no debe tratar a México como una Colonia, respecto a las decisiones del país latinoamericano en la disputa energética dentro del acuerdo comercial T-MEC.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

