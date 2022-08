https://mundo.sputniknews.com/20220803/el-nuevo-secretario-de-la-opep-califica-como-clave-el-rol-de-venezuela-en-el-organismo-1128958362.html

El nuevo secretario de la OPEP califica como clave el rol de Venezuela en el organismo

CARACAS (Sputnik) — El nuevo secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham Al-Ghais, destacó el papel del presidente... 03.08.2022, Sputnik Mundo

Haitham Al-Ghais asumió el cargo el 1 de agosto, en sustitución de Mohammad Barkindo, quien murió a principios de julio.De acuerdo con información del organismo, Al-Ghais fue subdirector ejecutivo de comercialización internacional de la Corporación Petrolera de Kuwait (KPC) antes de asumir como dirigente de la OPEP.También fue gobernador de Kuwait para la OPEP de 2017 a 2021.En su mensaje, el secretario de la OPEP destacó que tuvo la oportunidad de reunirse con el mandatario y la delegación venezolana el 14 de junio en Kuwait, en el marco de la gira que realizó Maduro por la región.A la par, recordó que la cooperación OPEP y no OPEP es un instrumento que busca la estabilidad del mercado petrolero mundial."Todos esos valiosos esfuerzos han resultado clave en el éxito de la cooperación OPEP y no OPEP, la declaración de cooperación la OPEP y no OPEP es un instrumento estratégico para cumplir con los más altos objetivos planteados por nuestros países, buscando siempre la estabilidad del mercado petrolero", indicó.Al-Ghais agradeció la participación de la delegación venezolana dentro del Comité Técnico Conjunto y el Comité Ministerial de Monitores Conjunto, y reconoció el importante rol desplegado por el ministro de petróleo y el vicepresidente sectorial de economía, Tareck El Aissami.

