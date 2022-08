https://mundo.sputniknews.com/20220803/el-desafio-para-lula-romper-la-alineacion-de-brasil-con-los-dictados-politicos-de-eeuu-1128987327.html

El desafío para Lula: romper la alineación de Brasil con los dictados políticos de EEUU

Aunque encabezaba las preferencias rumbo a la elección presidencial de Brasil en 2018, fue encarcelado y sustituido de manera accidentada por Fernando Haddad... 03.08.2022, Sputnik Mundo

No obstante que fue liberado después, con las acusaciones en su contra desestimadas, el objetivo político ya se había consolidado: evitar que el Partido de los Trabajadores (PT) retomara el control del Palacio de Planalto, luego de la destitución en 2016, mediante juicio político, contra Dilma Rousseff, víctima de tortura durante la dictadura militar brasileña y la última presidenta de esa fuerza política.Ambos episodios, el encarcelamiento de un precandidato y el impeachment contra Dilma, forman parte de un proceso de crisis de la democracia brasileña en la que el poder económico se alió con el poder judicial para revocar lo que los brasileños manifestaron en las urnas, un fenómeno distinguido como lawfare.La documentalista Petra Costa retrató estas inestabilidades políticas en la película Al filo de la democracia (2019), donde denuncia complicidades cupulares contra los líderes populares más importantes del país en los últimos años.Aquel precandidato encarcelado hoy nuevamente encabeza las preferencias electorales y podría recuperar la presidencia de Brasil. Se llama Luiz Inácio Lula da Silva y se enfrenta a un complejo escenario geopolítico internacional donde el gigante sudamericano juega un papel protagónico.Sputnik conversó con el licenciado en ciencia política e investigador en análisis estratégico latinoamericano Matías Gabriel Caciabue, secretario general de la Universidad de la Defensa Nacional de Argentina, para entender el panorama y los principales desafíos que enfrentaría Lula.Separarse de las órdenes de WashingtonDe convertirse nuevamente en presidente de Brasil, cargo que ya ocupó entre 2003 y 2010, el principal desafío geopolítico de Lula da Silva será construir e imponer un proyecto político y económico que rompa con el alineamiento del actual mandatario, Jair Bolsonaro, con la Casa Blanca, particularmente durante la gestión neoconservadora del magnate Donald Trump, apunta el latinoamericanista.Estas plataformas de integración regional, valora el universitario, deben considerar las amenazas de un mundo posterior a la pandemia de coronavirus y su crisis económica derivada, además de la revolución tecnológica y conflictos de resonancia mundial como la crisis entre Rusia y Ucrania.El problema de la unidad latinoamericanaDe ganar la presidencia de Brasil, Lula arribaría al Palacio de Planalto en un nuevo auge de las izquierdas en América Latina, donde líderes progresistas surgidos de movimientos populares encabezan administraciones en Colombia, Argentina, Honduras, México y Chile."Lula aportaría un liderazgo con la valiosa experiencia política y de gestión de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), que mostró tener la capacidad de articular en un mismo programa económico al conjunto de la región", destaca el analista argentino.El PT, recuerda, construyó el Foro de Sao Paulo en diálogo con el Partido Comunista de Cuba, el chavismo venezolano, el kirchnerismo argentino y todo el arco progresista latinoamericano."Un liderazgo correcto en este tiempo histórico incluso podría articular en una misma política a todas las grandes economías de la región, es decir, a Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile", destaca Caciabue.El papel del BRICS en la integración regionalBrasil forma parte central del acuerdo comercial existente entre el país latinoamericano, Rusia, la India, China y Sudáfrica, que si bien inicialmente fue una cartera de inversiones del gran capital angloamericano en los llamados mercados emergentes, hoy reviste otras oportunidades, apunta el argentino."Con el ascenso de China y la guerra en Ucrania esa cartera prácticamente se ha licuado, me parece que la agenda de un Brasil de Lula pasa más por fortalecer el comercio bilateral con cada uno de los países del BRICS, haciendo una palanca para abrir ese comercio bilateral a los demás países de América Latina", apunta, en un escenario donde Argentina ha alzado la mano para sumarse a la alianza."Como un enganche a la integración económica regional que, se sabe, no puede existir sin la fuerza de la economía brasileña", añade.¿Qué fuerzas se oponen a la victoria de Lula?Son múltiples las amenazas que enfrentará Lula da Silva antes de concretar una eventual victoria presidencial, considera Caciabue."Existe la amenaza latente de que Bolsonaro no reconozca el resultado electoral y abra una crisis institucional, intentando un autogolpe, recostándose en el llamado Partido Militar, en las fuerzas parapoliciales, en el neopentecostalismo evangélico y en los grandes jugadores del agronegocio", observa."Es cierto que esto hoy no es probable pero la democracia brasilera viene de un golpe institucional en 2016 y una proscripción a Lula en 2018, que estuvo encarcelado hasta 2020", repasa.Estos antecedentes han debilitado la democracia del que llama el país más importante de América Latina, estima, lo que obliga a mantener encendidas las alertas.Arrebatar el Estado a las élitesEn lo referente a la política interior brasileña, Caciabue analiza que los principales desafíos de una eventual presidencia de Lula da Silva serán económicos y políticos."En el primero, el desafío es un combate a fondo con la pobreza y el hambre. Sólo basta mencionar que en junio de este año O Globo publicó un informe donde se indica que alrededor de 33,1 millones de brasileños pasan hambre en la actualidad", apunta el universitario argentino. El mismo informe, basado en datos de una Encuesta Nacional sobre Inseguridad Alimentaria, reveló también que más de la mitad, 58,7% de los brasileños vive con algún grado de inseguridad alimentaria. "En otras palabras, la situación es alarmante y no hay democracia que pueda funcionar con esos números de miseria", abunda.En tanto, a nivel político Lula deberá desmontar la captura del Estado brasileño que las élites articularon luego del juicio de destitución contra Dilma Rousseff, además de buscar contener y subordinar el programa económico del aspirante a vicepresidente Geraldo Alckmin, apoyado por esas mismas élites, exgobernador de Sao Paulo y opositor de Lula y Dilma.

