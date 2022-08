https://mundo.sputniknews.com/20220803/eeuu-maltrata-a-europa-y-no-le-interesa-que-sufra-con-las-sanciones-a-rusia-1128983671.html

MONTEVIDEO (Sputnik) — EEUU "maltrata" a los países europeos porque "no le interesa" que sean los que más sufren las consecuencias de las sanciones a Rusia... 03.08.2022, Sputnik Mundo

"En este momento, los países que más están sufriendo a causa de las sanciones a Rusia son los occidentales y los europeos. Pero a EEUU no le interesa, EEUU maltrata a los europeos como nos maltrata a nosotros [latinoamericanos]", afirmó.Borón consideró que el conflicto en Ucrania no cesa "porque EEUU no quiere".Efecto reboteEn las últimas semanas, distintos analistas dijeron a Sputnik que Europa no pasa un buen momento y su futuro se ensombrece a medida que el efecto rebote de las sanciones a Rusia amenaza a su población con quedarse sin acceso a la calefacción y sufrir una mayor inflación a pocos meses de que comience el invierno boreal.El politólogo colombiano Christian Arias Barona, investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires, afirmó que el malestar en la población europea incluso podría derivar en protestas callejeras, lo que debilitaría a sus gobiernos y podría llevarlos a desistir en su apoyo a EEUU y a la OTAN en su presión contra Moscú.En la misma sintonía, el analista venezolano y vicerrector académico de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, Hernán Zamora, dijo a Sputnik que hay posibilidades de que Europa tenga que dejar sin efecto las sanciones contra Rusia en los próximos meses, especialmente en el invierno, cuando su población necesite gas y alimentos.La Comisión Europea advirtió el 26 de julio que si se produce un corte total del suministro de gas desde Rusia, la UE tendrá un déficit de este combustible estimado en unos 45.000 millones de metros cúbicos (15% de lo que los estados miembros consumen en promedio entre agosto y marzo) en un invierno frío.Además, Rusia es uno de los países líderes en exportaciones de trigo y cebada, aceites vegetales, pescado y mariscos.El año pasado el país euroasiático aumentó sus exportaciones al mercado global en más del 21%, superando los 37.000 millones de dólares.El Observatorio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre la Economía Mundial planteó una revisión de las sanciones a Rusia porque consideran que tanto EEUU como la UE no habrían logrado bloquear el sistema productivo ruso como esperaban cuando las establecieron.Rusia lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero tras haber recibido la petición oficial de las Repúblicas de Donbás para proteger a las personas que han sido sometidas a abusos y al genocidio del régimen de Kiev durante ocho años.El presidente ruso, Vladímir Putin, explicó que el objetivo es "desmilitarizar y desnazificar a Ucrania" y llevar a juicio a todos los responsables de los crímenes de guerra cometidos contra la población civil en Donetsk y Lugansk.La política de Europa y EEUU, en "decadencia"Asimismo, el politólogo argentino advierte que los líderes políticos de Europa y EEUU cayeron en la "decadencia" lo que puede poner en peligro al mundo.Consideró que el presidente estadounidense, Joe Biden, tiene una "trayectoria política horrible" ya que apoyó "cuanta guerra y golpe que EEUU patrocinó en el extranjero"."Fue uno de los que llevó la voz cantante diciendo que EEUU no tenía que tener una función negociadora entre Argentina e Inglaterra en la Guerra de las Malvinas. Dijo que estaban del lado de los ingleses y punto. Es un halcón con un rostro bondadoso", afirmó.En 1982, Biden dio a la cadena de noticias CBS una entrevista mientras el entonces secretario de Estado, Alexander Haig, informaba a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre el estado de negociaciones con Argentina.Biden, por entonces senador, fue quien patrocinó la resolución en la Comisión del Senado que apoyó al Reino Unido.Por otro lado, Borón consideró que el primer ministro de Alemania, Olaf Scholz, tiene "cero valentía" para decirle a EEUU que su país va a pagar el costo del conflicto en Ucrania en Europa.Hunter BidenEn mayo de 2020 salieron a la luz unos audios explosivos que datan de 2016 sobre Ucrania.Según las grabaciones, Joe Biden, que en esos años fungía como vicepresidente de EEUU, habría ofrecido 1.000 millones de dólares al presidente ucraniano de entonces, Petró Poroshenko, por la destitución del fiscal general Víctor Shokin que investigaba los negocios de su hijo Hunter en el país europeo.Poroshenko negó la autenticidad de los audios revelados.En 2016, Shokin lideraba una investigación sobre los nexos de Hunter Biden con una compañía ucraniana de gas llamada Burisma Group.El propio Shokin afirmó en una entrevista al portal strana.ua que Joe Biden le exigió a Poroshenko que le destituyera amenazando con congelar la entrega de un crédito a Ucrania. Shokin fue cesado en marzo de 2016.Tras la destitución del fiscal fueron cerrados todos los procesos judiciales contra Burisma Group, la compañía en la que trabajaba Hunter Biden desde 2014.El hijo del ahora presidente de EEUU se alejó de Burisma Group en abril de 2019, el mismo mes en que Poroshenko perdía las elecciones en Ucrania.PeligrosBorón consideró que uno de los peligros de esta "decadencia" es que se genere una tercera guerra mundial, cuyos efectos se van a sentir en todo el mundo como nunca antes.Sostuvo que para el complejo militar industrial de EEUU el conflicto en Ucrania es "un enorme negocio y quieren que la guerra siga un poquito más".

