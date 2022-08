https://mundo.sputniknews.com/20220803/eeuu-entra-en-recesion-tecnica-se-afianza-la-caida-del-imperio-con-guerra-civil-a-la-vista-1128938676.html

EEUU entra en recesión técnica: ¿se afianza la caída del imperio, con guerra civil a la vista?

Parálisis económica de EEUU que entra en recesión. Algo que no sorprende, señala el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereyra Mele. Sin embargo, el... 03.08.2022, Sputnik Mundo

EEUU: más mito, que realidadPereyra Mele incide en que "cuando se escuchan los comentarios sobre la entrada en recesión de EEUU, 'tiembla el mundo', diciendo: 'si esto le pasa a EEUU, qué nos va a pasar a nosotros. El único problema, es que 'los nosotros' son básicamente el Occidente, donde EEUU tiene una importante influencia, en algunos casos económica, en algunos casos militar, en otro caso cultural".Esta situación, según el analista, "traslada a todo el sistema o andamiaje que ha armado EEUU desde los '90 [década de 1990] para acá, que se ha ido reduciendo ampliamente esa idea de conquista absoluta del mundo. Que en 30 años se ha reducido prácticamente a lo que es hoy la 'comunidad internacional' que ellos llaman, que son alrededor de 35-40 países, para ser generosos. Reconozcamos que algunos países que participan de ese grupo prácticamente no pueden tener esa condición: Malta, o Luxemburgo, etc".Pero más allá de todo eso, de acuerdo a Pereyra Mele, "lo importante es que este 'parate' de la economía norteamericana [que por supuesto no es reconocido por el Gobierno de Joe Biden, que entra en el cono de sombra profundo], además de una profunda inflación [recesión-inflación: algo espantoso para cualquier modelo económico liberal], entra realmente en una crisis mucho más profunda que va a verse, con total seguridad, reflejada en los votos"."No nos olvidemos que faltan tres meses para las elecciones de medio mandato en noviembre de este año para la actual Administración. Y si los números empiezan a ser negativos por todos lados, eso evidentemente que se va a ver reflejado en un incremento en la quita de apoyo a este Gobierno, que ya es altísima", estima el experto.¿Guerra civil a la vista?El analista advierte que el propio partido del presidente de EEUU, el Demócrata, incide en que Biden no se presente a la reelección, y que por el contrario, se limite a un solo mandato, lo cual ya demuestra que esta crisis va en crecimiento."Más allá de todos los demás conflictos internos que tiene EEUU, que se están acelerando, que se están profundizando, y que, como dicen algunas encuestas de EEUU, el 50% de la población norteamericana augura una guerra civil para los próximos años. No lo digo yo, hay encuestas serias realizadas en EEUU que da esa sensación en su propia población", señala el analista.

