https://mundo.sputniknews.com/20220803/definir-prioridades-y-evitar-tensiones-que-hay-detras-del-rechazo-de-amlo-a-sumarse-al-brics-1128954461.html

Definir prioridades y evitar tensiones: ¿qué hay detrás del rechazo de AMLO a sumarse al BRICS?

Definir prioridades y evitar tensiones: ¿qué hay detrás del rechazo de AMLO a sumarse al BRICS?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que el país vaya a sumarse a la alianza comercial entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica... 03.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-03T01:37+0000

2022-08-03T01:37+0000

2022-08-03T01:37+0000

américa latina

brics

andrés manuel lópez obrador

eeuu

méxico

joe biden

celac

💬 opinión y análisis

china

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1128952864_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_85a185f787c75d2408aa64f730afb9ee.jpg

En un momento en que el grupo BRICS traza una expansión, con países como Irán y Argentina interesados en sumarse a la alianza, López Obrador dijo que México tiene que aprovechar su cercanía estratégica con una de las economías más poderosas del planeta, la estadounidense.Y aunque recriminó las controversias impulsadas por Washington y Ottawa ante la política eléctrica mexicana, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ratificó la integración comercial norteamericana.Sputnik conversó con el maestro en estudios México-Estados Unidos Juan Daniel Garay Saldaña, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para profundizar en los alcances de la postura del mandatario latinoamericano.Norteamérica, prioridad de AMLOEn comparación con sus antecesores en Palacio Nacional, sede del ejecutivo federal mexicano, López Obrador ha acotado sus actividades políticas fuera del territorio nacional, señala el también profesor de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, y estas acciones han definido como prioridad a Norteamérica.El presidente, pues, incluso ha conformado como parte de su proyecto de nación la relación comercial y política con Canadá y Estados Unidos, apunta el universitario."A pesar de los dimes y diretes en la relación bilateral con respecto a Estados Unidos y Canadá", señala en conversación telefónica.Además, en el T-MEC, apunta Garay Saldaña, hay una cláusula informalmente conocida como antichina, que consiste en limitar las relaciones comerciales con países que no tengan políticas economías de mercado, en tácita referencia a Pekín."Esto, entonces, va dirigido principalmente a China", especifica el docente universitario.Evitar tensiones con Washington por RusiaSi bien el presidente López Obrador no ha condenado a Rusia a pesar de la operación militar especial que sostiene en Ucrania desde febrero de 2022, tampoco busca generar un foco de tensión en su relación con Washington mediante el aumento de las cooperaciones entre México y Moscú, evalúa Garay Saldaña.Así, alzar la mano para sumar a México al bloque BRICS podría ser un punto de desencuentro geopolítico con Washington, pondera."Tampoco quiere ponerse tan cercano a Rusia y empeorar la situación con respecto a Estados Unidos", sintetiza.Las dificultades de la integración económica latinoamericanaSi bien López Obrador reitera su interés de mantener buenas relaciones con Estados Unidos, también ha hablado de la integración política y económica del continente americano, en plataformas regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).También ha llamado en distintas ocasiones a buscar la cooperación económica coordinada en un modelo continental paralelo a la Unión Europea, que supondría la designación de una divisa común, un proyecto que se ve problematizado precisamente por la pertenencia de Brasil al bloque BRICS, al que busca sumarse incluso Argentina.Cuestionado sobre este panorama, el estudioso recuerda que existe una rivalidad importante en América Latina desde hace varios años entre Brasil y México en el plano económico, si bien han buscado opciones incluso de firmar un tratado de libre comercio.Además, en la dimensión diplomática y de gobernanza internacional México y Brasil también compiten, agrega Garay Saldaña, pues ante la posible articulación de una membresía permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para un país latinoamericano, los aspirantes naturales serían cualquiera de los dos gigantes de la región.El académico también requirió notar que el llamado de integración latinoamericana mencionado por López Obrador en la CELAC no ha prosperado en una ruta definida para alcanzarla."América Latina, finalmente, hay que reconocer que se encuentra bajo una disputa comercial en diferentes frentes y por el momento no se ve como opción que pudiera integrarse a estas economías, lamentablemente no hay una unión latinoamericana que haga posible esta idea, que se pudiera materializar", califica.¿Integración o diversificación?Como presidente de Estados Unidos, en su momento Donald Trump llegó a poner a México en jaque al amagar con salirse del T-MEC, recuerda el profesor de la FES Aragón, en un escenario en que el principal socio comercial del país latinoamericano es precisamente su vecino del norte.Sin embargo, pese a los desafíos que supone para México su estrecha relación económica con Estados Unidos, el proyecto constante de diversificar su economía mediante enlaces con otros países nunca ha terminado de consolidarse de manera contundente, evalúa el universitario."Nunca hemos podido realmente diversificar la economía, tiene que ver también mucho con los empresarios, que se sienten muy cómodos exportando y negociando con Estados Unidos", describe."Pero creo que es necesario, si bien es importante el bloque en Norteamérica, ahí hemos apostado la parte del T-MEC y se ha convertido en un proyecto de nación que el mismo López Obrador ha respetado, pero aun así esa amenaza de Trump nos lleva a pensar que si bien México debe concentrar su comercio con Estados Unidos, no lo debe hacer bajo estos términos", estima Garay Saldaña.Así, añade, el país latinoamericano tendría que buscar nuevas oportunidades comerciales, un escenario sin embargo nada sencillo incluso con potencias económicas en crecimiento, como la propia China.

https://mundo.sputniknews.com/20220802/el-presidente-de-mexico-envia-carta-a-biden-por-consultas-sobre-tema-energetico-en-t-mec-1128929035.html

https://mundo.sputniknews.com/20211119/amlo-mete-home-run-ante-china-eeuu-y-america-latina-1118453176.html

https://mundo.sputniknews.com/20220504/amlo-se-mantiene-firme-ante-la-onu-mexico-no-se-sumara-a-las-sanciones-contra-rusia--1125099743.html

https://mundo.sputniknews.com/20220729/mexico-brasil-y-argentina-se-rebelan-ante-el-poder-hegemonico-de-eeuu-en-la-oea-1128838867.html

https://mundo.sputniknews.com/20220506/ya-basta-de-las-hegemonias-amlo-llama-a-la-integracion-economica-de-america-latina--1125191046.html

https://mundo.sputniknews.com/20220802/dialogo-con-simpatizantes-y-riesgo-calculado-las-maniobras-de-amlo-en-su-polemica-por-el-t-mec-1128911953.html

eeuu

méxico

china

brasil

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

brics, andrés manuel lópez obrador, eeuu, méxico, joe biden, celac, 💬 opinión y análisis, china, brasil, argentina