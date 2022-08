Dame más: Ucrania necesita más ayuda financiera para evitar una catástrofe económica

Como señala el documento, Kiev "no podrá continuar [la resistencia] sin un aumento de la ayuda macrofinanciera de 4-5.000 millones de dólares mensuales". Desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, los países occidentales han transferido entre 2.500 y 3.000 millones de dólares al mes a la república, según el periódico.El periódico también señala que las reservas del Banco de Ucrania se están agotando rápidamente. Al mismo tiempo, el Gobierno teme subir los impuestos debido a la débil economía del país.El documento concluye que, si no se modifica la actual política económica, Kiev se enfrentará a un aumento de los precios de los alimentos, al agotamiento de las reservas del país, a una crisis monetaria y al pánico en el sector bancario.A finales del mes pasado la agencia calificadora S&P Global Ratings degradó la nota crediticia de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de Ucrania a 'CC' desde 'CCC+' con pronóstico negativo.S&P explicó que, según sus previsiones, la actual crisis ucraniana va para largo, por lo que la capacidad de Kiev para hacer frente a los pagos de deuda en moneda extranjera dependerá de la ayuda que reciba el país.

