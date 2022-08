https://mundo.sputniknews.com/20220802/rusia-eeuu-suministra-armas-y-actua-como-apuntador-en-el-conflicto-ucraniano-1128919291.html

Rusia: EEUU suministra armas y actúa como apuntador en el conflicto ucraniano

El suministro de armas de Estados Unidos a Ucrania no solo va acompañado de instrucciones, sino que también actúan como apuntadores, comentó el artículo de... 02.08.2022, Sputnik Mundo

La declaración de la portavoz se produce después de que el periódico The Telegraph informara de que las Fuerzas Armadas de Ucrania consultaron a Washington antes de abrir fuego con los lanzacohetes múltiples Himars de fabricación estadounidense.Las autoridades de EEUU pueden cancelar los ataques con lanzacohetes múltiples Himars por parte del Ejército ucraniano si no están satisfechos con el objetivo, declaró un representante de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Vadim Skibitski, en una entrevista con el medio.Afirmó que los militares ucranianos se guiaban por "información en tiempo real" a la hora de planificar los ataques.Sin embargo, según él, las autoridades estadounidenses no quieren ser parte del conflicto y, por lo tanto, no eligen directamente los objetivos para los sistemas Himars.Las autoridades estadounidenses llevan suministrando a Ucrania lanzacohetes múltiples Himars desde el 1 de junio, cuando estas unidades se incluyeron en el paquete de ayuda militar de 700 millones de dólares.El 20 de julio, el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Mark Milley, declaró que Washington ya había transferido 12 de estas unidades a Kiev. Más tarde, el Estado Mayor de EEUU informó de sus planes de entregar otros 20 Himars a Ucrania.Por su parte, el Ejército ruso destruyó seis lanzadores y más de 200 municiones estadounidenses para Himars, declaró el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.

