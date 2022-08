https://mundo.sputniknews.com/20220802/lugansk-acusa-a-kiev-de-deslegitimar-el-futuro-referendum-con-una-evacuacion-obligatoria-1128917835.html

Lugansk acusa a Kiev de deslegitimar el futuro referéndum con una evacuación obligatoria

LUGANSK (Sputnik) — El embajador de la República Popular de Lugansk (RPL) en Moscú, Rodión Miróshnik, afirmó que Kiev busca deslegitimar con una orden de... 02.08.2022, Sputnik Mundo

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció a finales de julio la decisión de realizar una evacuación obligatoria en aquellas zonas de la región de Donetsk, reinvindicada en su totalidad por la República Popular de Donetsk (RPD), que están bajo control de Kiev.Miróshnik no descartó que sea "un traslado forzoso" y supuso que la intención de Kiev es "que la gente no vuelva". Al mismo tiempo, el diplomático expresó la certeza de que "el régimen títere de Zelenski" no podrá impedir la votación popular.Rusia lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero para "proteger a las personas que han sido sometidas a abusos, al genocidio del régimen de Kiev durante ocho años". Según el presidente Vladímir Putin, su objetivo es "desmilitarizar y desnazificar a Ucrania" y llevar a juicio a todos los criminales de guerra responsables de "sangrientos crímenes contra la población civil" en Donbás.Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas están golpeando únicamente la infraestructura militar y las tropas ucranianas y, a partir del 25 de marzo, han completado las principales tareas de la primera etapa: reducir significativamente el potencial de combate de Ucrania.En el transcurso de la operación, las tropas rusas lograron extender su control a la totalidad de la provincia de Jersón, así como a la costa del mar de Azov en la provincia ucraniana de Zaporiyia. En estos territorios se establecieron administraciones militares civiles que anunciaron la intención de integrarse en Rusia, comenzaron a retransmitir programas de radio y televisión rusos y a restablecer los vínculos comerciales con Crimea, que se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia en marzo de 2014.

