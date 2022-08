https://mundo.sputniknews.com/20220802/el-ejercito-de-china-esta-en-alerta-ante-la-visita-de-pelosi-a-taiwan-1128929703.html

El Ejército de China está en alerta ante la visita de Pelosi a Taiwán

PEKÍN (Sputnik) — El Ejército de China está en alerta y llevará a cabo varias actividades militares en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de... 02.08.2022, Sputnik Mundo

Además, el portavoz del Ministerio de Defensa nacional, Sun Li-fang, desmintiendo los informes anteriores de la televisión estatal china, añadió que los cazas Su-35 del Ejército Popular de Liberación de China no cruzaron el estrecho de Taiwán."Los cazas Su-35 de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China no cruzaron el estrecho de Taiwán, pero otros modelos de aviones cruzaron la línea media. El Ministerio de Defensa está tomando medidas para responder a la situación", dijo Sun, citado por el canal taiwanés TVBS.Pelosi, acompañada de cinco congresistas demócratas, llegó de Malasia a Taiwán, para reunirse con altos cargos locales.Pekín exigió a Washington que cancele la visita de Pelosi a Taiwán y cese los contactos oficiales con la isla rebelde.El pasado 26 de julio, el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Tan Kefei, prometió que el Ejército de Liberación Popular no se quedaría de brazos cruzados si Pelosi efectúa la visita a la isla.

