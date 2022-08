https://mundo.sputniknews.com/20220802/el-caso-chayanne-un-mal-tuit-y-otras-faltas-digitales-del-gobierno-millennial-en-chile-1128948779.html

El 'caso Chayanne', un mal tuit y otras faltas digitales del Gobierno 'millennial' en Chile

El 'caso Chayanne', un mal tuit y otras faltas digitales del Gobierno 'millennial' en Chile

SANTIAGO (Sputnik) — No era tiempo de vals, sino de prescindencia. Después de que la Contraloría General de la República de Chile emitió una orden, diciendo al... 02.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-02T22:18+0000

2022-08-02T22:18+0000

2022-08-02T22:18+0000

américa latina

chile

💬 opinión y análisis

👤 gente

redes sociales

gabriel boric

chayanne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1094125907_0:182:1200:857_1920x0_80_0_0_f93e5dd36c17ee42b203096a7bfc0c28.jpg

"Cómo convencer a tu familia de votar Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre", se leyó en la creativa viñeta publicada por Boric el 20 de julio, donde aparecía una foto trucada del cantante puertorriqueño Chayanne sosteniendo el texto púrpura de la propuesta constitucional.La publicación del presidente más joven de Chile (tiene 36 años), el primer millennial a la cabeza de La Moneda (sede de Gobierno), no solo contravino directamente la orden del regulador, sino que además generó aun más revuelo cuando el propio Chayanne emitió un comunicado público en sus redes."Pedimos a las personas o entidades que están haciendo uso indebido del nombre e imagen de Chayanne, que se abstengan de hacerlo", advirtió Chaf Enterprise, la compañía que representa al cantante, en una carta divulgada por el artista. La empresa incluso anunció querellas si se seguía utilizando el meme en mensajes políticos.El Gobierno tuvo que salir rápidamente a apagar el incendio, bajando la publicación y explicando que no era una creación del mandatario, sino que estaba replicando una imagen subida originalmente por el diputado oficialista Diego Ibáñez. "Fue un error del equipo digital", aclaró escuetamente el Ejecutivo.Para el periodista e influenciador Juan Vallejos, experto en comunicación política y asuntos públicos, los errores digitales del presidente y de sus encargados son reflejo de una "poca experiencia a cargo de administraciones gubernamentales y de lo que significa comunicar a través de instituciones del Estado".El experto destacó la intención de la administración de Boric para diferenciarse con sus antecesores en esta materia, asegurando que "se ve un desarrollo de todo lo que tiene que ver con la memética, la comunicación a través de memes, utilizando del humor, algo que es positivo para llegar a más personas y garantizar que el mensaje sea bien recibido", dijo.No obstante, agregó: "este estilo tiene límites, ya que puede traer problemas innecesarios". Vallejos abordó el caso de Chayanne y explicó que si bien, la imagen del cantante ya se venía ocupando como meme desde antes, fue un error que esta fuera compartida en las redes del presidente de la República, sin separar de manera correcta la comunicación institucional de aquella más didáctica y divertida.El posteo de Boric que involucraba al intérprete de "Tu pirata soy yo" no era el primero que borraba. Unos días antes, el presidente había retuiteado al escritor Óscar Contardo, quien hizo una crítica directa a la campaña del Rechazo a la nueva Constitución. Y antes de eso, el mandatario compartió otro tuit de un debate sobre plebiscito. Ambos mensajes fueron eliminados por el presidente.Los CM gubernamentalesExiste en Internet una tendencia. Empresas privadas o administraciones del Estado relevan la función de sus community manager (CM, encargados del manejo digital y las redes) y les otorgan una mayor libertad para expresarse de manera más coloquial, respondiendo a sus seguidos de manera ligera o divertida.Esto provoca una cercanía que motiva a la gente a interactuar, generando en ocasiones un fenómeno donde el CM es bautizado como el tío. Por ejemplo, en Chile los usuarios le escriben al Tío Metro en Twitter para preguntar información sobre los trenes, o al Tío Netflix, para conocer la fecha de estreno de alguna película.La cuenta del Servicio Nacional de Turismo de Chile (Sernatur) buscó incursionar en esta tendencia. Jugando con el humor, el 13 de julio de este año, el organismo gubernamental dependiente del Ministerio de Economía publicó el siguiente mensaje: "¿De Holanda a Canadá? Nah, mejor viaja por Chile", adjuntando una guía de itinerarios para conocer el país.Sin contexto, la broma no se entiende. Pero los usuarios comprendieron rápidamente que Holanda y Canadá eran un juego de palabras para referirse a Karen Rojo, una exalcaldesa condenada por fraude que huyó a los Países Bajos y que esa misma semana fue detenida por las autoridades europeas.El chiste salió bien. Obtuvo más de 1.800 retuit y cerca de 6.300 "me gusta". Esto debió haber motivado al Tío Sernatur a seguir en la misma senda. El viernes 22 de julio publicó otro juego de palabras, pero la broma no funcionó. Hubo polémica y el mensaje terminó borrado."Paseos para todos", tuiteó Sernatur, adjuntando un mensaje de otro usuario que se burlaba de un académico que apoya el Rechazo. La situación provocó una auditoría interna para establecer responsabilidades y eventuales sanciones, y motivó una reprimenda de Contraloría.Ya sin chistes, la Secretaría de Comunicaciones de Chile envió el pasado 25 de julio una minuta a todos los community manager de los distintos organismos y reparticiones del Gobierno pidiendo "tener cuidado" con lo que publicaban en redes sociales.Buenos ejemplosVallejos destacó el buen trabajo de comunicación digital que ha realizado el Ministerio del Trabajo durante esta administración. Esta repartición creó un atractivo personaje ilustrado llamado Trabejita, una simpática abeja vestida de obrera de la construcción que se dedica a la difusión didáctica, con lenguaje cercano y amigable para hablar de políticas públicas vinculadas a su ministerio.El experto también mencionó el trabajo digital que está realizando el ministerio Secretaría General de Gobierno, más conocido como el ministerio de Vocería, encabezado por la ministra vocera Camila Vallejo. "Si bien, ellos no han desarrollado una mascota o un avatar propio, entendieron de manera correcta que la comunicación actual es fundamental, considerando las herramientas digitales y el uso de los streamings [transmisiones en vivo]", dijo."Este tipo de comunicación es lo que tiene a Vallejo entre las ministras mejor evaluadas del Gabinete", cerró. La ministra vocera obtuvo un 55% de aprobación ciudadana en el estudio Plaza Pública de la encuestadora privada Cadem, publicado la semana pasada.

https://mundo.sputniknews.com/20220125/el-guino-de-gabriel-boric-a-taylor-swift-que-enloquece-a-chile-1120724740.html

https://mundo.sputniknews.com/20211209/boric-y-kast-en-tiktok-como-usan-sus-cuentas-1119173102.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

chile, 💬 opinión y análisis, 👤 gente, redes sociales, gabriel boric, chayanne