https://mundo.sputniknews.com/20220802/donald-trump-podria-evadir-impuestos-por-enterrar-a-su-primera-esposa-en-su-campo-de-golf-1128911794.html

Donald Trump podría evadir impuestos por enterrar a su primera esposa en su campo de golf

Donald Trump podría evadir impuestos por enterrar a su primera esposa en su campo de golf

El entierro de Ivana Trump, primera esposa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, podría significarle al exmandatario una oportunidad para evadir... 02.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-02T00:39+0000

2022-08-02T00:39+0000

2022-08-02T00:39+0000

internacional

donald trump

ivana trump

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107022/32/1070223252_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_c5bb73bea7750a2f839f2446b21fac25.jpg

El pasado 21 de julio Ivana Trump fue enterrada en el Trump National Golf Club, un terreno ubicado en Hackettstown, en Nueva Jersey, adquirido por el magnate en 2002.Según documentos a los que tuvo acceso la organización ProPublica, la compañía Trump Family Trust autorizó el entierro como parte de los planes para fundar una compañía no lucrativa que administre un cementerio en dicho terreno.Lo anterior, debido a que, de acuerdo con una nueva ley de Nueva Jersey, cualquier tierra que se use como cementerio tendrá derecho a la exención fiscal de toda clase, incluyendo impuestos por negocios, personales y por bienes raíces.Según la Comisión de Revisión de Leyes de Nueva Jersey, una compañía de cementerios se define como "una persona, corporación, asociación u otras entidades que posean u operen cementerios, sin incluir a organizaciones religiosas que posean un cementerio que limite los entierros a los miembros de esa organización o de familiares a menos que la organización haya obtenido el certificado que la autorice para ser un cementerio".De acuerdo con medios como NPR, desde 2012 Donald Trump busca crear un mausoleo e incluso todo un cementerio privado para su familia, sin que hasta el momento se haya concretado el proyecto. Más tarde modificó su propuesta y barajó la construcción de más de 1.000 tumbas.Luego dio marcha atrás en la planificación y se limitó a la futura ejecución de un "cementerio familiar privado de 10 parcelas" en el mismo lugar, informó The Washington Post en 2017. Trump volvió a modificar la propuesta para incluir un cementerio de 284 parcelas que tendría sepulturas disponibles para la venta.

https://mundo.sputniknews.com/20220714/muere-ivana-trump-la-primera-esposa-de-donald-trump-1128320116.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donald trump, ivana trump, eeuu