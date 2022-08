https://mundo.sputniknews.com/20220801/varios-paises-de-la-otan-apoyan-el-reclutamiento-de-mercenarios-por-parte-de-kiev-1128878289.html

Varios países de la OTAN apoyan el reclutamiento de mercenarios por parte de Kiev

Varios países de la OTAN apoyan tácitamente las acciones de Kiev para reclutar a ciudadanos extranjeros para que participen en las operaciones de combate en... 01.08.2022, Sputnik Mundo

También destacó que no solo las ONG, sino también las representaciones diplomáticas ucranianas en el extranjero participan en el proceso de contratación, lo que contradice los acuerdos internacionales, en particular la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.Como señaló el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashenkov, los mercenarios que llegaron a Ucrania no pueden considerarse combatientes. En sus palabras, "lo mejor que les espera es una larga condena en prisión". Sin embargo, el jefe de la república popular de Donetsk, Denis Pushilin, declaró en junio que el número de extranjeros que combatían ilegalmente en Donbás estaba disminuyendo y que intentaban abandonar Ucrania.

