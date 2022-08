https://mundo.sputniknews.com/20220801/las-vacunas-contra-la-viruela-del-mono-llegaran-a-uruguay-entre-octubre-y-noviembre-1128902339.html

Las vacunas contra la viruela del mono llegarán a Uruguay entre octubre y noviembre

MONTEVIDEO (Sputnik) — Las vacunas contra la viruela del mono llegarán a Uruguay entre octubre y noviembre, anunció el ministro de Salud, Daniel Salinas

américa latina

uruguay

viruela del mono

La enfermedad "es algo limitado, controlable y que depende del tipo de actitud que tenga la persona. Van (las vacunas) a llegar a principios de noviembre, finales de octubre. La disponibilidad para las Américas son 100.000 vacunas", dijo Salinas a los periodistas que hablaron con él en el ministerio, consigna el medio digital Montevideo portal.Agregó que a Uruguay llegarán entre 6.000 y 7.000 dosis porque indicó que la vacunación no será generalizada, sino específica.Informó que en Uruguay "hasta el año 1977" hubo "vacuna antivariólica, la vacuna de la viruela humana, que da una protección cruzada con la viruela símica [la del mono], entonces es una afección que está limitada de 44 hacia abajo en edad, de 45 años en adelante tiene muy pocas chances [de contagio]".Agregó que la viruela del mono "no tiene el mismo mecanismo de transmisión [que el COVID-19]; se requiere un contacto muy estrecho, fricción con la zona. En general, [con las vacunas] se va a atender a la preexposición en algún personal específico de laboratorio y postexposición en los primeros cuatro días cuando haya un contacto muy estrecho, particularmente con lesiones, por ejemplo, relaciones sexuales, pero sin estigmatizar porque no es un problema de colectivos LGBQTI+ [Lesbianas, Gais, ​ Bisexuales, Trans, Intersexual y Queer], sino del tipo de comportamiento sin protección, pero insisto en no estigmatizar porque no es una enfermedad de transmisión sexual".Uruguay detectó el viernes 29 el primer caso de viruela del mono en el país en una persona que viajó al exterior en días recientes.El 27 de julio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que en 18 países de las Américas hay 5.300 casos de la viruela del mono.Entre los 18 países de las Américas con casos de viruela del mono se encuentran: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Venezuela.La viruela del mono es una rara enfermedad zoonótica —que puede transmitirse entre animales y seres humanos—, algunos de sus síntomas son: fiebre, dolor de cabeza y muscular, inflamación en los ganglios linfáticos, escalofríos, agotamiento, así como erupciones y pústulas en manos y cara.La transmisión se produce por contacto estrecho con una persona contagiada, un animal portador u objetos contaminados.

uruguay

2022

uruguay, viruela del mono