Entre la esperanza y el recelo, Petro apostará al diálogo con el ELN

La iniciativa de Petro genera polémica en diversos sectores de la sociedad, con expresiones de apoyo y otras de desconfianza.Líderes de la Iglesia Católica, por ejemplo, dijeron a la Agencia Sputnik que están dispuestos a respaldar e incluso participar de las gestiones, siempre y cuando existan garantías de justicia, reparación y no repetición."La Iglesia ha manifestado la voluntad de colaborar en aquello que se considere pertinente para lograr que estos procesos lleguen a buen fin y nos lleven a una forma de vivir en paz, reconciliación y que haya condiciones dignas de vida de todos los pobladores. En función de eso, la Iglesia ha dado un paso a aceptar que se den todas las condiciones para participar", dijo Héctor Fabio Henao, representante de la Conferencia Episcopal y encargado de las relaciones entre la jerarquía católica y el Estado.El religioso agregó que, aunque aún no está claro cómo sería la participación de la Iglesia en las conversaciones, la institución está favor de que el diálogo sea abierto a más grupos armados."Hay una voluntad de avanzar en el camino de la construcción de la paz y de consolidar negociaciones que permitan dar salidas a distintos grupos, no en el mismo plano todos porque no tienen la misma identidad, pero sí buscar, de acuerdo con las circunstancias de cada uno, las alternativas más adecuadas", reseñó Henao.TemoresMientras, en diálogo con la Agencia Sputnik, el director de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, Jhon Marulanda, advirtió que las posibles negociaciones con el ELN supondrían un riesgo para la seguridad nacional y podrían agravar el conflicto si no se promulga "mano dura" contra este tipo de organizaciones."Ha sido aprovechado por organizaciones criminales, como el Clan del Golfo, para salir a la palestra vestidos de 'Autodefensas Gaitanistas', un disfraz político que ellos tienen para decir que están dispuestos a entregar las armas y pedir perdón. Petro tiene que estar muy atento con eso porque cualquier concesión que se les haga va a terminar con un agravamiento del conflicto", puntualizó Marulanda.El Clan del Golfo ha usado el nombre estratégico de "Autodefensas Gaitanistas de Colombia" para otorgarse un supuesto estatus de grupo beligerante y ocultar así actividades ilegales como narcotráfico, extorsión y sicariato, entre otras.A ese argumento también se sumó el veedor de bienestar para la Policía Nacional, Armando Vergara, quien dijo a Sputnik que un nuevo proceso de paz generaría un fortalecimiento delictivo de otras estructuras para presionar su entrada a ese ejercicio."Están atacando estaciones de policía y hostigando puestos de control para obligar al Gobierno entrante a que se siente a negociar con ellos porque, si no, de otra manera no van a entrar a negociar", sostuvo Vergara.A lo anterior, Marulanda y Vergara agregaron que Petro deberá trabajar conjuntamente con la Fuerza Pública para garantizar la seguridad nacional y proponer reformas estructurales en materia educativa, salarial y de condiciones para la prestación del servicio de los uniformados.Desde su designación como ministro de Defensa en el gobierno Petro, Iván Velásquez aseguró que su cartera buscará el bienestar institucional, seguridad, condiciones favorables y calidad educativa para los uniformados.

