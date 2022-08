El presidente de México celebra comicios internos de su partido y desestima disturbios

https://mundo.sputniknews.com/20220801/el-presidente-de-mexico-celebra-comicios-internos-de-su-partido-y-desestima-disturbios-1128892199.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, elogió las elecciones internas en el gobernante Movimiento de Regeneración... 01.08.2022, Sputnik Mundo

Durante la jornada para conformar el Congreso Nacional de Morena, que definirá en septiembre próximo la estrategia hacia las elecciones presidenciales de 2024, se difundieron en redes sociales videos con escenas de trifulcas, quema de urnas, supuesta inducción del voto, reparto de despensas y dinero y otras irregularidades."Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos (de electores), inducción de voto. Hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no se generalizó", dijo el gobernante.Los incidentes en las elecciones internas fueron cuestionados por destacados militantes de Morena, que llamaron a sus correligionarios a no repetir los vicios de la cultura política tradicional que cuestionan en los partidos de la oposición.Respaldo a la dirigenciaLópez Obrador respaldó a los organizadores de Morena, partido que el actual mandatario fundó en 2013 al escindirse del Partido la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), después de perder dos campañas consecutivas por la presidencia (2006 y 2012)."Conducir esta jornada fue muy meritorio para los dirigentes (...). Si no hay ideales y principios, no dura un partido, porque todo es pragmatismo de la lucha por el poder sin escrúpulos morales, comprar votos, amenazar, condicionar apoyo, falsificar actas, rellenar urnas, una gente honesta no va a hacer eso", subrayó el gobernante.Al mismo tiempo, López Obrador rechazó las críticas procedentes de la oposición sobre los comicios oficialistas.El líder de la izquierda nacionalista recordó irregularidades en los comicios internos del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), cuando Felipe Calderón logró la candidatura presidencial y según él orquestó un fraude electoral en 2006.El líder nacional del PAN, Marko Cortés, dijo ante los incidentes que "la violencia, el fraude, el acarreo de beneficiarios de programas y la compra de votos, evidencian la podredumbre y lo antidemocráticos que son en Morena, mostrando todo lo que están dispuestos a hacer (en 2024) con tal de lograr sus objetivos".Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informó a periodistas durante la jornada que "en aquellos casos donde haya evidencias de malas prácticas tendremos que tomar las medidas correspondientes, pero me parece una buena jornada, muy positiva para Morena".Por su parte, John Ackerman, candidato oficialista y conductor de un programa de la televisión estatal, documentó en un video que una mujer entregaba hojas de afiliación con los nombres del candidato por el que debían votar en un barrio colonial del sur de la capital, Coyoacán, bastión histórico de las izquierdas.El reconocido académico organizó a un grupo de militantes de Morena para "cazar mapaches", como se conoce en el lenguaje vernáculo mexicano a los personajes que orquestan fraudes electorales, y denunció que en ese barrio bohemio algunos aspirantes oficialistas pagaron por cada voto hasta 500 pesos (25 dólares).El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura presidencial anunció durante el evento comicial: "nosotros no vamos a participar (…) en solidaridad a este tipo de eventualidades decidí no participar".López Obrador anunció que de 553 centros de votación en todo el país, "solo se cancelaron 19, es decir el 3,43%".Agregó que de los 300 distritos del país, "solo se tienen que anular cinco, para repetirse, el 1,66%", en ciudades de Veracruz y Oaxaca en el sur del país, y en Baja California en el norte.Los incidentes se presentaron también en la capital, en los centrales estados de México, Hidalgo y Puebla, además de entidades del norte como Durango, San Luis Potosí y Michoacán.

