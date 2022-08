https://mundo.sputniknews.com/20220801/el-euro-es-como-el-titanic-sabemos-que-se-hundira-pero-no-queremos-verlo-1128896083.html

"El euro es como el Titanic: sabemos que se hundirá pero no queremos verlo"

El euro se ha metido a sí mismo en una encrucijada que garantiza su colapso y tener el euro como moneda hoy es como estar en el Titanic, estimó el analista y... 01.08.2022, Sputnik Mundo

"Es lógica simple: el euro explotó la deuda, ahora la deuda hará explotar al euro. De hecho, estar en el euro es un poco como estar en el Titanic, sabemos matemáticamente que el barco va a hundirse, pero no queremos verlo", opinó.El francés, crítico de la Unión Europea e impulsor de que Francia se salga de la alianza internacional, como hizo el Reino Unido en el llamado Brexit, consideró que la moneda de Bruselas es una trampa que va cerrándose sobre la ciudadanía europea, en el marco de la inflación en la eurozona ligada a los cortes de suministro de gas desde Rusia.Además, estimó que Bruselas ha mantenido una política económica frenética que condujo al euro a la actual crisis.Consideró, además, que el estallido de la moneda multinacional ocurrirá también por las divergencias creadas entre sus países miembro, que se han fortalecido lo suficiente como para hacer posible evitar la crisis.La economía europea ha llevado la alianza hasta extremos en espera de un milagro que no ocurrirá, opinó el francés, por lo que el euro podría haber alcanzado los límites de su coordinación."La situación en la eurozona es dramática, por no decir desesperada: récord inflacionario, récord en déficit comercial, récord de deudas nacionales, desindustrialización continua, el crecimiento a media asta y, finalmente, una pérdida creciente de confianza de inversionistas y actores económicos", enumeró.Quienes gestaron la Unión Europea simplemente estarían ahora pagando el precio de su decisión política, valoró en tanto Charles-Henri Gallois, además de estimar que las sanciones impuestas por Bruselas a Rusia han generado más daño a la propia población europea que a Moscú."Europa tal vez encarará la mayor crisis financiera de su historia", añadió quien también propone retirar a Francia de la Unión Europea.

