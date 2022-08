https://mundo.sputniknews.com/20220801/como-dos-adolescentes-chilenas-crearon-la-mejor-app-latinoamericana-en-un-concurso-mundial-1128848436.html

Cómo dos adolescentes chilenas crearon la mejor 'app' latinoamericana en un concurso mundial

Las jóvenes chilenas Gloria Purcell (15) y Valeria Zárate (12) conversaron con Sputnik sobre Ilearn, la aplicación de celular que crearon y con la que... 01.08.2022, Sputnik Mundo

américa latina

📝 reportajes

aplicaciones

celulares

chile

educación

Valeria Zárate y Gloria Purcell viven en comunas populares en Santiago de Chile. Ambas, desde sus experiencias particulares, comprobaron las dificultades y desigualdades del sistema educativo chileno, y que se vieron incrementadas producto de la pandemia y las clases remotas.Por ello decidieron crear Ilearn, una aplicación que busca brindar a los profesores, estudiantes y padres más recursos para mejorar la calidad de la educación que reciben los estudiantes hoy, haciendo que el proceso educativo sea más simple y transparente.Valeria, quien cursa séptimo básico, contó a Sputnik que se comenzó a interesar por la tecnología a través de los videojuegos. "Siempre me gustaron y me llamaba mucho la atención cómo los desarrollaban. Yo también quería hacer eso".En esa misma línea, Gloria dijo: "Siempre me ha interesado la tecnología. Yo creo que más que nada ha sido porque siempre he estado inserta en el mundo de los videojuegos, siempre me han gustado".Valeria conoció Technovation Girls Chile a través de su padre y Gloria por un anuncio en internet. Ambas asistieron a la fundación y desarrollaron en 2021 la aplicación que obtuvo el primer lugar latinoamericano este año.Technovation Girls es una fundación sin fines de lucro que, a partir del desarrollo y participación de sus instancias de educación, busca promover el interés de niñas y adolescentes en las ciencias y tecnología, para que más mujeres se incorporen en áreas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés—.Las motivaciones para crear Ilearn"Me motivó ver el problema en primera persona. Básicamente, yo al ser estudiante, podía ver este problema con mis compañeros y conmigo, el cual era que la comunicación o el reforzamiento que a uno le faltaba, especialmente en las clases online producto de la pandemia", dijo a Sputnik Gloria Purcell.La joven explicó que tener clases online, y ahora presencial, le sirvió para darse cuenta que el reforzamiento que recibía no era el mismo en la modalidad telemática que en la presencial."Nos dijimos (con Valeria), ¿por qué no empezamos a investigar el mercado? Y en realidad había opciones, pero ninguna ofrecía la solución para el problema que estamos viendo nosotras. Entonces si no está la solución allá afuera en el mercado, nos dijimos: bueno, nosotras la hacemos", comentó Gloria.La aplicación Ilearn tiene como función principal "entregar feedback a los apoderados de cómo le está yendo a su hija o hijo en el colegio en las distintas asignaturas y las dificultades que tiene con ciertos contenidos específicos, para así recibir ayuda a tiempo, en línea y reforzar las materias".Respecto a la perspectiva que tiene esta aplicación, Valeria comentó que espera que se haga "funcional, que sí se pudiera usar, que pudiéramos mandarla a Google Play o Play Store, o que le hiciéramos una página web, pero que se usara, que no quedara ahí nada más como una idea".Chile, entre los cinco mejores del mundoNo tan solo Gloria y Valeria han sido premiadas en concursos internacionales. Diana Alcota y Magdalena Araya, de 16 y 15 años respectivamente, quedaron entre las cinco primeras a nivel global del concurso Technovation Girls.El concurso cada año invita a equipos de niñas de entre 8 a 18 años de todo el mundo a aprender y desarrollar habilidades para resolver problemas de sus entornos a través de la tecnología. Más de 350.000 niñas de 120 países han participado hasta la fecha.Diana y Magdalena siguen en competencia para ser las mejores del mundo, tras la creación de su aplicación Proyecto TAI (Difusión de Tecnología, aprendizaje e innovación)"Nuestra aplicación es una plataforma para acceder a más oportunidades educativas parecidas a Technovation Girls, dirigida a jóvenes de entre 10 y 18 años. Es una instancia de difusión que pretende reunir todas las oportunidades e informar a los y las alumnas interesadas en ampliar sus conocimientos relacionados principalmente a las áreas STEM de tecnología e innovación", explicó Magdalena."Estamos felices y orgullosas por este gran logro, porque confirma el importante avance y llegada que ha tenido nuestro programa entre las niñas y jóvenes de todo Chile; tenemos niñas de ciudades como Santiago, Talagante y Copiapó, entre las mejores de Latinoamérica y el mundo", finalizó Constanza Díaz, directora ejecutiva de la Fundación.

chile

📝 reportajes, aplicaciones, celulares, chile, educación