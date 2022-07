No usar corbata: la medida que propone Sánchez en España para ahorrar energía | Videos

https://mundo.sputniknews.com/20220730/no-usar-corbata-la-medida-que-propone-sanchez-en-espana-para-ahorrar-energia--videos-1128845980.html

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a ministros, funcionarios y empresarios a no usar corbata para así ahorrar en aire acondicionado... 30.07.2022, Sputnik Mundo

El presidente del Gobierno español acudió a la rueda de prensa de este 29 de julio sin corbata. Sánchez dijo que daba así un ejemplo de cómo reducir el uso del aire acondicionado, que gasta electricidad, señaló la agencia."No llevo corbata. Esto significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético. Y he pedido a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, que no utilicen la corbata porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país", declaró Sánchez.A su vez, el líder de VOX, Santiago Abascal, acusó a Sánchez de crear "debates estúpidos" tras aparecer en Moncloa sin corbata y denunció que el presidente del Gobierno trate de "ocultar la inflación que arruina a los españoles con ese tipo de gestos".Por su parte, la secretaria general del partido Popular de España (PP), Cuca Gamarra, respondió a Sánchez diciendo que él "debería salir de la Moncloa para empaparse de la dura realidad que viven los españoles"."Hoy, los españoles son casi un 11% más pobres que hace un año. Y esta es la realidad de la sociedad español, la que no lleva la corbata", afirmó Gamarra en un video publicado en la cuenta de Twitter del PP.El pasado 20 de julio, la Comisión Europea (CE) propuso un plan para reducir el consumo de gas en Europa en un 15% hasta la próxima primavera boreal, alegando que el bloque comunitario se expone a nuevos recortes en el suministro de gas procedente de Rusia.De acuerdo con la propuesta, el recorte será voluntario, pero el Consejo de la Unión Europea (UE), siguiendo una recomendación de la CE, podría decretar alerta ante una posible interrupción drástica de los suministros de gas o un crecimiento excepcionalmente alto de la demanda. La alerta supondrá que todos los miembros del bloque tendrán que reducir la demanda en un 15%.La propuesta fue recibida por algunos países del bloque como "ineficaz e injusta", por lo que el 26 de julio, en una reunión en Bruselas, los ministros de Energía de la UE acordaron modificar el plan de la CE.Así, los países miembros podrán elegir a nivel nacional las medidas para reducir el consumo de gas, que en principio no deben afectar los hogares, las instalaciones críticas, los centros médicos y las instalaciones de defensa.Además, algunos países quedan exentos de la reducción obligatoria del consumo, en concreto aquellos cuyos sistemas gasísticos no están conectados con otras naciones europeas. Lo mismo se aplica a los países que no tienen sus redes eléctricas sincronizadas con el sistema de electricidad europeo y que dependen mucho del gas para producir la energía eléctrica.Otros países pueden solicitar una excepción para poder adaptar sus compromisos de reducción de la demanda, si tienen bajas interconexiones con otros Estados miembros y pueden demostrar que su infraestructura se utiliza para redirigir las exportaciones de gas a otros países de la UE.

