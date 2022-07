https://mundo.sputniknews.com/20220730/eeuu-critica-al-gobierno-de-amlo-y-se-abre-un-nuevo-frente-de-batalla-por-el-t-mec--1128845177.html

EEUU critica al Gobierno de AMLO y se abre un nuevo frente de batalla por el T-MEC

EEUU critica al Gobierno de AMLO y se abre un nuevo frente de batalla por el T-MEC

En medio de una fuerte batalla entre Estados Unidos y México por supuestas violaciones del país latinoamericano al T-MEC, Washington emite un informe en el que... 30.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-30T01:42+0000

2022-07-30T01:42+0000

2022-07-30T01:42+0000

américa latina

méxico

eeuu

transparencia

andrés manuel lópez obrador

t-mec

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1128603136_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_07137405366a026cb0aca86350b3bb07.jpg

Los señalamientos se incluyen en el informe anual 2022 Investment Climate Statements del Departamento de Estado de Estados Unidos, dedicado al mercado de inversiones internacional. En el apartado donde se habla de México, las autoridades estadounidenses recuerdan que México es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto y firmó el Acta de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2015. Sin embargo, aunque a nivel federal se notó "una mejora notable", no ha ocurrido lo mismo a nivel estatal y local, ámbitos donde el avance ha sido lento, aseguró Washington. Estados Unidos señaló que, a través de su embajada en México, ha hecho "un esfuerzo amplio para trabajar con las agencias mexicanas y las organizaciones de la sociedad civil para desarrollar mecanismos para combatir la corrupción y aumentar la transparencia y el juego limpio en la contratación pública"."Muchos de los reportes comunes de corrupción oficial involucran agentes del Gobierno robando de las arcas públicas, creando compañías falsas para desviar fondos públicos o exigiendo sobornos a cambio de no investigar actividades criminales o para ganar contratos públicos", señala el informe oficial estadounidense. En el análisis se menciona que el presidente López Obrador aprobó un "controvertido decreto" para catalogar proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas como asuntos de seguridad nacional, "permitiendo que continuara su construcción antes de terminar los estudios de impacto ambiental".En el documento, también se critican las recientes reformas en el sector energético mexicano para fortalecer la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una situación que no ha sido del agrado de inversionistas y políticos estadounidenses. La publicación de este informe coincide con el inicio de las consultas y controversias legales por supuestas violaciones al acuerdo trilateral conocido como T-MEC, mismas que fueron solicitadas por el Gobierno de Estados Unidos y el de Canadá, precisamente por las modificaciones en la regulación de la industria eléctrica.Según el mandatario mexicano, sus reformas no han vulnerado el acuerdo y la disyuntiva en realidad estaría relacionada con un megayacimiento de petróleo ubicado cerca de las costas de Tabasco.La confrontación de Estados Unidos por las políticas de Andrés Manuel López Obrador también se ha dado por temas de seguridad pública, específicamente por la violencia ejercida contra periodistas, la cual, según la Administración de Joe Biden, no está siendo atendida por las autoridades mexicanas.

https://mundo.sputniknews.com/20220725/el-patriotismo-no-se-negocia-amlo-advierte-a-eeuu-que-no-va-a-ceder-en-su-politica-electrica-1128671486.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, eeuu, transparencia, andrés manuel lópez obrador, t-mec