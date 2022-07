¿Cuán democrática es la política exterior del Uruguay?

https://mundo.sputniknews.com/20220730/cuan-democratica-es-la-politica-exterior-del-uruguay--1128845619.html

Posible TLC con China plantea la necesidad de un debate nacional sobre la inserción del país. 30.07.2022, Sputnik Mundo

En el marco de las tensiones en el Mercosur referentes a la iniciativa de Uruguay de negociar un Tratado de Libre Comercio con China, el investigador uruguayo Damián Rodríguez dialogó con GPS Internacional para analizar las implicaciones políticas e institucionales de ello, tanto a nivel interno del país así como a nivel regional.El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, dijo que augura que en algún momento los países socios del Mercosur (Mercado Común del Sur) se sumen al Tratado de Libre Comercio (TLC) que su país espera firmar con China antes de que culmine el Gobierno en 2025. Más allá del Tratado como un instrumento de política comercial, "esto tiene que ver con un cambio en la matriz de la inserción internacional uruguaya", indicó el investigador del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad de la República.En este sentido, "hace 31 años, el Uruguay decidió ingresar a una plataforma de integración regional como el Mercosur, y una negociación con China implicaría modificar esas reglas de juego, que son con las que hasta ahora nos insertamos en el mundo", sostuvo. Al respecto, "es importante visualizar que cuando hablamos de inserción internacional estamos hablando de una política pública, por lo que hay que poder construir consensos en base a estas grandes reformas", expresó Rodríguez.Negociación con China implica un escenario de ruptura con el MercosurSobre una eventual salida del bloque regional, "hay muchas cosas que están en juego y una salida de la región implicaría ganadores y perdedores", advirtió. Tanto en el Tratado de Asunción que dio inició al Mercosur en 1991, así como en el de Ouro Preto en 1995, hay dos criterios básicos para formar parte: "la intergubernamentabilidad y el consenso respecto a una política comercial común", sostuvo. Por tanto, "firmar un acuerdo de manera unilateral implicaría un escenario de ruptura", concluyó.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con la economista Estefanía de la Cruz, con quien dialogamos sobre la coyuntura económica y política de República Dominicana.República Dominicana se coloca entre las economías más fuertes de la regiónEl país caribeño se convertiría en la séptima economía más grande de América Latina en 2024, adelantó el gobernador del Banco Central de la República, Héctor Valdez Albizu. En este marco, "ello tiene que ver con la apertura del turismo, el financiamiento e inversión privada, así como a otros mecanismos de políticas públicas y económicas que se han estado desarrollando desde el Banco Central, el Ministerio de Economía y el Gobierno en su conjunto", indicó la economista dominicana.En consecuencia, "se prevé que el crecimiento para este año esté en el entorno del 6,4%", explicó. No obstante, "ello no se ve reflejado en la generación de ingresos en las capas más bajas, por lo que hay una gran desigualdad en cómo perciben los recursos las clases más altas y las más bajas", sostuvo. En este sentido, "este crecimiento económico que se visibiliza en la región no es socializado en la población, por lo que hay una situación de vulnerabilidad", concluyó de la Cruz.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los cambios sistémicos a partir de la lectura del "Choque de las Civilizaciones", de Samuel Huntington.¿Cómo escucha quien no escucha?En el cierre cultural, estuvimos en contacto Charo Mato, con quien dialogamos sobre la película "8 Cuentos sobre mi Hipoacusia", que se estrenará en Montevideo el próximo 4 de agosto.

