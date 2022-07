Will Smith se disculpa con Chris Rock por golpearlo en los Premios Óscar: "Es irreparable"

https://mundo.sputniknews.com/20220729/will-smith-se-disculpa-con-chris-rock-por-golpearlo-en-los-premios-oscar-es-irreparable-1128830825.html

Will Smith se disculpa con Chris Rock por golpearlo en los Premios 脫scar: "Es irreparable"

Will Smith se disculpa con Chris Rock por golpearlo en los Premios 脫scar: "Es irreparable"

El actor de Hollywood, Will Smith, se disculp贸 nuevamente con el comediante Chris Rock por abofetearlo durante la entrega de los Premios de la Academia en... 29.07.2022, Sputnik Mundo

El protagonista de Yo Robot comparti贸 que busc贸 al comediante agraviado, quien le respondi贸 que todav铆a no est谩 listo para hablar del asunto, aunque 茅l lo buscar谩 cuando se sienta tranquilo.Durante la emisi贸n 94 de la entrega de los Premios Oscar, Will Smith se levant贸 de su asiento para golpear a Chris Rock, luego de que el presentador hizo un chiste sobre la esposa del actor, Jada Pinkett, por su alopecia. El gesto, televisado en tiempo real, se volvi贸 inmediatamente viral y dio espacio no s贸lo a debates, sino tambi茅n a memes y burlas.En su disculpa, Smith tambi茅n extendi贸 sus lamentaciones a la Academia, instituci贸n a cargo de la entrega de las estatuillas, pues dijo que la premiaci贸n se trata de un esfuerzo colectivo que 茅l complic贸 con su conducta.Tambi茅n pidi贸 disculpas a la madre y la familia del comediante golpeado, tras reflexionar que mucha gente fue herida en ese instante.Smith comparti贸 que ha reflexionado durante los 煤ltimos tres meses en lo que sucedi贸 en ese instante."Esto es probablemente irreparable, no hay una parte en m铆 que piense que ese es el camino correcto", se帽al贸."Decepcionar a las personas es mi drama central", agreg贸 y dijo que, por el contrario, busca sumar alegr铆as al mundo, como el comediante Chris Rock, a quien le dijo que podr谩n ser amigos tan pronto como solucionen esta situaci贸n.

