San Francisco declara emergencia de salud local por propagación de la viruela del mono

WASHINGTON (Sputnik) — La ciudad estadounidense de San Francisco, en el estado de California, declaró emergencia sanitaria local por la propagación de la... 29.07.2022, Sputnik Mundo

La emergencia, subrayó Breed, no contempla restricciones ni medidas como las aplicadas durante la pandemia del coronovirus, sino que "se trata de tener recursos y capacidad de actuar rápidamente para aplicarlos".Breed recordó que San Francisco registró su primer caso del virus el 3 de junio y aunque la enfermedad no se propaga fácilmente por el aire, el número de contagiados está creciendo.Según ella, la ciudad registró 261 casos de la viruela del mono y el 90% de ellos corresponde a personas de la comunidad LGBTQ, así como el 30% corresponde a los latinos aunque representan solo el 15% de la población de San Francisco.Hace varias semanas, continuó, el Departamento de Salud solicitó 35.000 vacunas para proteger a la gente de mayor riesgo, pero de momento se suministró solo un tercio de esta cantidad, lo que "no es suficiente y en realidad [las autoridades] necesitarán mucho más de lo solicitado para proteger a la comunidad LGBTQ y frenar la propagación del virus".La semana pasada, la OMS reconoció el brote como una emergencia de salud pública de interés internacional, y afirmó que supone un riesgo moderado para todas las regiones del mundo, excepto Europa.La viruela del mono es una rara enfermedad zoonótica (que puede transmitirse entre animales y seres humanos) con síntomas de fiebre, dolor de cabeza y muscular, inflamación en los ganglios linfáticos, escalofríos, agotamiento, así como erupciones y pústulas en manos y cara.La transmisión se produce por contacto estrecho con una persona contagiada, un animal portador u objetos contaminados.

