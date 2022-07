https://mundo.sputniknews.com/20220729/fallo-internacional-abre-debate-sobre-las-nacionalizaciones-en-bolivia-1128834019.html

Fallo internacional abre debate sobre las nacionalizaciones en Bolivia

Fallo internacional abre debate sobre las nacionalizaciones en Bolivia

SANTA CRUZ (Sputnik) — Un fallo internacional adverso a Bolivia, que le obliga a pagar una millonaria multa, abrió un debate entre expertos, políticos y... 29.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-29T19:52+0000

2022-07-29T19:52+0000

2022-07-29T19:52+0000

américa latina

bolivia

💬 opinión y análisis

evo morales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1118572310_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4eba64b318c2d9755a4671350b2c1c0.jpg

El 12 de julio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) concluyó que Bolivia deberá pagar 105 millones de dólares por haber nacionalizado Previsión AFP, una filial de la trasnacional Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) que administra pensiones."El único camino que tiene ahora Bolivia es el recurso de nulidad o anulación frente a los tribunales de Holanda, sede del laudo. Este es un proceso que puede demorar un par de años. Eso le da a Bolivia la posibilidad de negociar el pago frente a la renuncia a ese acuerdo, pero va a ser difícil modificar el fondo", puntualizó.El proceso de nacionalización de Previsión AFP comenzó en 2010, y BBVA pidió 15 millones de dólares, pero el Gobierno boliviano ofreció como contrapropuesta un monto menor. En paralelo, inició los trámites para el funcionamiento de una Gestora de Fondos de Pensiones estatal, que hasta hoy no se ha efectivizado.Este retraso de 12 años en concretar la nacionalización permitió al BBVA continuar en funcionamiento y demostrar mayores ingresos en sus operaciones. Por tanto, el tribunal de la Ciadi tomó sus ingresos actuales como referencia para la indemnización.Críticas a la nacionalizaciónMarcelo Pedrazas, diputado del partido opositor Comunidad Ciudadana, coincidió con Peláez e hizo notar que actualmente suman 609 millones de dólares en pérdidas para Bolivia en 11 procesos arbitrales.En su criterio, no hubo capacidad para hacer las negociaciones conforme a los contratos y se decidió una nacionalización más política que jurídica, pero que al final le está costando dinero al pueblo boliviano por los procesos arbitrales."Los pagos, al margen del caso de Previsión AFP, son por una falsa nacionalización que se hizo mediante un decreto en 2006, es decir se está pagando esa política del Gobierno de confiscar las acciones de trasnacionales y empresas privadas que habían invertido en Bolivia", criticó.En el caso del BBVA ve responsabilidad de exautoridades y del Gobierno por la falta de celeridad en la implementación de la Gestora estatal que ya en 2010 se inició.Evo se defiendeLa nacionalización de empresas estratégicas bolivianas fue concretada por Morales a partir de 2006, luego de la época de privatización por los Gobiernos neoliberales de los años 90.La lista de firmas nacionalizadas supera la veintena desde 2006, y se destacan Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), la mina de estaño Huanuni, la empresa de fundición Vinto, la transportadora de hidrocarburos Transredes, la empresa petrolera Andina, la telefónica Entel, la petrolera Chaco, y las empresas de electricidad Corani, Guaracachi, Vallehermoso.Ante las críticas a este proceso, Morales rechazó las observaciones de legisladores de la oposición y los acusó de buscar nuevamente enajenar del patrimonio nacional."Los que cuestionan la nacionalización son los enemigos de la patria y amigos de la privatización con saqueo de nuestro gas, petróleo y empresas estratégicas en beneficio del capital transnacional. No defender la nacionalización es apoyar el retorno de la enajenación de Bolivia", publicó en su cuenta oficial en Twitter.El expresidente señalo que, por ejemplo, la renta petrolera en 20 años de neoliberalismo y privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) apenas llegó a 3.000 millones de dólares, mientras que en 2019 se alcanzó a 42.000 millones de dólares y en la actualidad a 50.000 millones de dólares.También aclaró que la nacionalización de empresas estratégicas figura en la Constitución, que además garantiza la propiedad privada y también alianzas con empresas extranjeras.

https://mundo.sputniknews.com/20220726/el-gobierno-boliviano-descarta-eliminar-subvencion-a-los-combustibles-1128711169.html

https://mundo.sputniknews.com/20220723/que-falta-para-que-bolivia-se-convierta-en-miembro-pleno-del-mercosur-1128645930.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Diego Jaramillo

Diego Jaramillo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Diego Jaramillo

bolivia, 💬 opinión y análisis, evo morales