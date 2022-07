https://mundo.sputniknews.com/20220729/el-secretario-de-defensa-britanico-apoya-a-liz-truss-para-el-cargo-de-primer-ministro-1128815098.html

El secretario de Defensa británico apoya a Liz Truss para el cargo de primer ministro

El secretario de Defensa británico apoya a Liz Truss para el cargo de primer ministro

MOSCÚ (Sputnik) — El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, aupó la candidatura de la titular de Exteriores, Liz Truss, en la carrera por Downing... 29.07.2022, Sputnik Mundo

Wallace destacó la franqueza como uno de los puntos fuertes de Truss."Liz es lo que aparenta ser, y eso es lo que el público quiere más que nunca en este momento. He estado al lado de Liz en el Gabinete durante dos años y medio. Me he sentado junto a ella en los Consejos de Seguridad Nacional. Me he sentado a su lado en la OTAN y en las cumbres internacionales. La he visto en acción. Y es auténtica. Es honesta. Y tiene experiencia", afirmó Wallace en una entrevista con The Sun.También en una columna para The Times, el secretario de Defensa dijo que respalda a Truss porque ella es "directa y dice lo que piensa". "Liz Truss es una ganadora no porque sea una vendedora hábil, sino porque es auténtica", agregó.La titular de Exteriores se enfrentará con el exministro de Finanzas, Rishi Sunak, en la batalla decisiva por el puesto de primer ministro del Reino Unido.En la ronda final, el ganador será elegido por todos los miembros del Partido Conservador, que son unos 200.000, en una votación por correo.Se espera que los resultados se anuncien el 5 de septiembre, cuando el Parlamento reanude su trabajo tras las vacaciones de verano.

