El feriado bancario de 2002, golpe final de una crisis que hizo tocar fondo a Uruguay

MONTEVIDEO (Sputink) — El 30 de julio de 2002, el Gobierno uruguayo decretó un feriado bancario que llevó al cierre de varias entidades financieras, en lo que... 29.07.2022, Sputnik Mundo

"Lo del 2002 es como el final de una crisis muy larga", dijo en diálogo con la Agencia Sputnik la economista, docente e investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, Gabriela Mordecki.La especialista recordó que la crisis comenzó a gestarse años antes, y que fue influenciada de manera directa por lo que pasaba en Argentina y Brasil, países con los que Uruguay tenía un estrecho vínculo comercial, potenciado tras la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur) y su tratado de libre comercio.En ese entonces, Uruguay puso en sintonía sus políticas monetarias e inflacionarias con las de sus vecinos, como la paridad del dólar a la moneda nacional.A inicios de 1999, en el contexto de la crisis asiática de 1997 y la moratoria rusa de 1998, Brasil empieza a tener problemas para mantener esa política y decide devaluar su moneda.Esa decisión comienza a impactar en el Mercosur, pero Argentina y Uruguay se mantienen firmes con sus planes monetarios e inflacionarios, añadió la economista al recordar los esfuerzos que ambas naciones debieron hacer para lograrlo.A finales de 2001, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) negara ayuda al Gobierno argentino, se desató una crisis política y social muy grande en ese país, que llevó a la renuncia del entonces mandatario, Fernando de la Rua, y a una seguidilla de varios presidentes con pocos días de diferencia.Además, Argentina congeló los depósitos bancarios, en lo que se conoce como "corralito", por lo que la gente que tenía dinero en Uruguay, país que históricamente había actuado como refugio financiero de muchos argentinos, empezó a retirarlo.Los grandes montos que se retiraban de los bancos uruguayos, con millones de dólares diarios dejando el país, fue un duro golpe para la plaza financiera local, que ya venía sufriendo las consecuencias de una estafa multimillonaria por parte de los dueños de los bancos Montevideo y Comercial, que aprovecharon la escasa regulación y control para vaciar las arcas de estas entidades bancarias.Así, el Banco Central uruguayo debió asistir entonces a las instituciones que estaban teniendo problemas, hasta que a finales de julio de 2002 el país termina abandonando la paridad con el dólar y sale a buscar ayuda internacional.A diferencia de Argentina, Uruguay consigue apoyo extranjero para hacer frente a la situación, a través de un financiamiento que tuvo que ser negociado directamente con el Gobierno de EEUU, dadas las dificultades que estaban teniendo el Gobierno uruguayo para llegar a un nuevo acuerdo con el FMI.Tras acordar con Washington, el Gobierno de Jorge Batlle accedió a realizar algunas modificaciones en sus políticas monetarias y la declaratoria de un feriado bancario, que no fue igual al de su vecino, pero que suspendió los depósitos a plazo y llevó el dólar a duplicar su valor.Todo esto llevó al quiebre de algunos bancos y a que mucha gente perdiera, algunos de forma temporal y otros para siempre, los depósitos que tenían allí, recordó la economista.Crisis y consecuenciasLa situación bancaria y financiera fue el corolario de la crisis y tuvo fuertes consecuencias en la economía real, que ya venía golpeada con la devaluación en Brasil y la reducción de las exportaciones.El problema en los bancos fue un dolor de cabeza para todas las empresas y para el Estado, ya que suspendió la cadena de pagos.Se estima que entre 2002 y 2003, unos 52.000 uruguayos (en una población de poco más de tres millones de habitantes) abandonaron el país, la tasa de desempleo alcanzó su máximo en cuatro décadas (20%) y la pobreza llegó a niveles cercanos al 40 por ciento.Para la investigadora, lo que sucedió en 2002, una de las peores crisis de la historia del país, fue la crónica de una muerte anunciada.Muchos analistas consideran que se sabía que la situación llevaba a un quiebre pero no se actuó en el momento para evitarlo, explicó Mordecki.En ese sentido señaló que algunos economistas creen por ejemplo que se debieron tomar medidas cuando Brasil devaluó su moneda, pero que Uruguay estaba muy atado a las políticas monetarias de Argentina, algo que cambió tras la crisis de 2002.Salida a mediasA principios de 2003 una delegación uruguaya viaja a EEUU y renegocia un canje de la deuda con el FMI, una acción que marca como el inicio de la salida de la crisis en lo macroeconómico, pero no en lo social, dijo la docente universitaria.En los años siguientes, con la llegada de la izquierda al Gobierno en 2005, la economía se recupera de forma importante y Uruguay tiene 15 años de crecimiento sostenido, con políticas sociales que tienden a solucionar las consecuencias de la crisis en lo social.A veces se piensa que las crisis pasan y con ellas sus consecuencias, pero sus efectos continúan y se pueden ver, por ejemplo, en quienes eran niños en ese momento y no tuvieron acceso a comida de calidad, añadió.Sin crisis políticaOtra diferencia con Argentina es que Uruguay pudo pasar la crisis sin un cambio de Gobierno, aunque sí hubo cambios en el Gabinete, como la sustitución del ministro de Economía, y cambios en las autoridades del Banco Central, con respaldo de todos los partidos a las nuevas políticas monetarias, el feriado bancario y el canje de la deuda.Para la economista, la consecuencia política más importante fue quizás el cambio de signo en el Gobierno en las elecciones presidenciales que siguieron a la debacle financiera, con la primera victoria de una coalición de izquierda en el país en octubre de 2004.El Frente Amplio, que ya venía creciendo en elecciones anteriores, gana los comicios en primera vuelta con más del 50% de los votos y desde 2005 se mantendría en el Gobierno por tres periodos consecutivos, algo inédito en la historia reciente del país."La población como que busca un cambio y la crisis marca una causa importante para que eso se dé", consideró.No repeticiónLos economistas uruguayos no ven posible que una crisis similar a la de aquellos años pueda repetirse y consideran que la situación inestable de Argentina no le afectará de una forma tan directa, ya que hoy el país está menos expuesto a las políticas monetarias de su vecino, explicó Mordecki.A principios de los 2000, Argentina era un socio comercial muy importante para Uruguay, pero actualmente este país se despegó con sus propias políticas monetarias y la apertura de nuevos mercados para sus exportaciones.La investigadora también señaló que Uruguay "aprendió" de la crisis de hace 20 años y tomó medidas a nivel financiero que lo protegieron.Por ejemplo, el Banco Central activó seguros e impuso reglas mucho más estrictas para proteger a los ahorristas y evitar un nuevo quiebre financiero.Además, en 2002 el país ingresó en una política monetaria que dejó liberado el dólar y eliminó el compromiso de tener un tipo de cambio fijo, una medida que se mantuvo a pesar de los cambios de Gobierno.Finalmente, Mordecki reflexionó sobre la importancia de aprender de las lecciones que dejan las crisis."Las crisis quedan en la memoria colectiva y sus consecuencias se arrastran hasta el hoy y tenemos que seguir estudiándolas siempre, para conocer qué pasó, para aprender de ellas y para que no vuelvan a repetirse. Debemos mantener el análisis porque todas las crisis son terribles para los países pero tienen que ser además oportunidades de aprendizajes para el futuro", concluyó.

