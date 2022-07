https://mundo.sputniknews.com/20220729/ecuador-expresidente-moreno-acusado-por-peculado-1128816890.html

Ecuador: expresidente Moreno acusado por peculado

Ecuador: expresidente Moreno acusado por peculado

En el marco de las acusaciones que pesan sobre el accionar del expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, durante su gestión (2017-2021), la socióloga Irene León... 29.07.2022, Sputnik Mundo

Ecuador: expresidente Moreno acusado por peculado Ecuador: expresidente Moreno acusado por peculado

La Fiscalía de Ecuador informó que ingresó a la vivienda del expresidente Lenín Moreno en el marco de la investigación por presunto delito de peculado, vinculado a piezas patrimoniales denunciadas como desaparecidas. Al respecto, "sobre Moreno pesan unas cinco investigaciones que, además del peculado y asuntos conexos, tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, especialmente por la represión que desplegó contra las movilizaciones en 2019", indicó la socióloga ecuatoriana.En este marco, "el expresidente dejó un legado de imposturas desde su ascensión al Gobierno, cuando se evidenció su deslealtad frente al proyecto de la Revolución Ciudadana, que es con el que llegó al poder", aseveró.Su legado es el lawfare, "la persecución política y la destrucción de tejidos organizativos", indicó la investigadora.Las políticas neoliberales intensifican la crisis social en EcuadorCon respecto a la grave situación política que enfrenta el país, "la principal explicación tiene que ver con el tipo de inserción, las dinámicas neoliberales y las consecuencias que esto trae en la vida cotidiana de la gente", aseveró. Lo que provoca la aplicación del modelo neoliberal "beneficia al sector privado en desmedro de lo público", añadió.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el investigador Eduardo Moggia, con quien dialogamos sobre la reciente cumbre tripartita entre los mandatarios de Rusia, Turquía e Irán.El mundo ya no está controlado por OccidenteLa ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, aseguró que la reunión que sostuvo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con Vladímir Putin y Ebrahim Raisi, envía un mensaje retador a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Evidentemente, "esto es una prueba de que el mundo ya es multipolar", indicó. En este sentido, "no hay un sólo actor político internacional que juegue, por lo que el mundo ya no es unipolar", expresó el investigador argentino.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, envió salutaciones oficiales a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que no participaron del encuentro pero que apoyaron la iniciativa. En este marco, "la cumbre se realizó con motivo de dos cuestiones económicas: "el petróleo y la exportación de productos agrícolas", añadió. Por su parte, "en este mundo multipolar que se está configurando, Turquía quiere jugar un papel activo y de enorme preponderancia en el mundo euroasiático", concluyó Moggia.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó el análisis sobre los cambios sistémicos a partir de la lectura del "Choque de las Civilizaciones", de Samuel Huntington.La última nocheEn el cierre cultural, estuvimos en contacto Gerardo Nieto, con quien dialogamos sobre el espectáculo que realizará Karibe con Kel próximo 20 de Agosto en el Antel Arena de Montevideo.

