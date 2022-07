https://mundo.sputniknews.com/20220728/que-fueron-las-extranas-luces-captadas-en-cielo-uruguayo-y-argentino-1128798791.html

¿Qué fueron las extrañas luces captadas en cielo uruguayo y argentino?

Un bólido cayó en el Sur latinoamericano y se vió en Uruguay y Argentina. Hablamos con algunos de los protagonistas que captaron y ahora analizan este fenómeno.

Sobre las diez de la noche del lunes 25 de julio, una luz brillante e intensa iluminó por unos segundos los cielos del litoral uruguayo y suelo argentino, divididos por el Río Uruguay. Varias cámaras captaron el momento y vecinos dieron aviso a autoridades y astrónomos locales, para tratar de entender qué pasó. Al día siguiente se volvió a repetir el fenómeno.El martes a la noche se volvieron a registrar, no uno, sino siete meteoros, en el cielo uruguayo. Manuel Caldas, docente del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias del Uruguay, explicó a Big Bang que éstos últimos eran mucho menos brillantes que el bólido observado el lunes, pero estiman que todos estarían asociados a la lluvia de meteoros de las Delta Acuáridas del Sur. Esta lluvia está probablemente asociada al cometa 96P Machholz, un cometa de corto período. Todo esto ahora es motivo de investigación para los astrónomos.Y fueron: una cámara de un canal de televisión de Fray Bentos, al oeste de Uruguay, otra del Centro de Monitoreo Meteorológico Climático en el norte de Rosario, Argentina, y otra ubicada en la ciudad de Dolores, al Oeste de Uruguay, las que captaron las imágenes de estos bólidos. La uruguaya Alejandra Banchero, profesora de Astronomía del Liceo número 1 de Dolores, y encargada de una de las cámaras que captó el fenómeno, nos contó cómo fue este proceso de detección.“Nos enteramos porque vecinos nos avisaron. La cámara se instaló el año pasado en el techo del liceo, es una camara All Sky, que alcanza 80 kilómetros de altura y 100 kilómetros de radio (...) Llamó la atención por la luminosidad”, dijo Banchero a Big Bang.Por su parte Caldas dijo que realizaron un cruzamiento de datos para poder precisar más detalles del fenómeno observado en ambas zonas. No registraron avistamientos en otros puntos de la región y según nos comentaba Caldas, no se hallaron restos del bólido en la tierra, algo que es poco probable en este tipo de eventos.“Un bólido es una estrella fugaz más brillante que el planeta venus, por definición”, explicó el especialista.“Tienen un origen asteroidal, un objeto padre asteroide que por un proceso de fragmentación una parte de él intercepta la órbita terrestre e ingresa a la atmósfera a muy alta velocidad, entonces se pone incandescente y genera ese evento luminoso”, es una de las formas en las que se genera, según Caldas.“El otro posible origen de es cometario. Un cometa a lo largo de su órbita va dejando una traza de partículas de hielo y polvo interplanetario, y cuando la tierra intercepta esa órbita se producen varios eventos de estos y ahí estamos ante lo que se llama lluvia meteórica”, agregó.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

