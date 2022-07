https://mundo.sputniknews.com/20220728/la-iglesia-episcopal-de-haiti-fue-citada-en-el-caso-de-trafico-de-armas-pero-no-esta-involucrada-1128774406.html

"La iglesia Episcopal de Haití fue citada en el caso de tráfico de armas, pero no está involucrada"

"La iglesia Episcopal de Haití fue citada en el caso de tráfico de armas, pero no está involucrada"

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El abogado Samuel Madistin desmintió las presuntas implicaciones de la Iglesia Episcopal en el caso de tráfico de armas y aseguró... 28.07.2022, Sputnik Mundo

Según el letrado que defiende a la Iglesia Episcopal en el archivo, el presidente del comité permanente no solicitó ninguna exención de impuestos, ni tramitó el retiro de contenedores del puerto."La Iglesia Episcopal no está involucrada en ningún mal expediente, ningún escándalo", aseveró Madistin.El 13 de julio las autoridades incautaron en la aduana de la capital un depósito libre de impuestos que contenía una veintena de armas de fuego, 20.000 cartuchos de diversos calibres y un centenar de cargadores.La institución religiosa negó estar implicada en el comercio ilegal de armas y aclaró que no tiene pedidos de contenedores, ni realizó ninguna gestión para su retiro del puerto de la capital, así como tampoco espera la llegada de depósitos desde el extranjero.En un comunicado la institución recordó que solo el obispo diocesano y en su ausencia el presidente del comité permanente, están autorizados para una exención de impuestos, y estos no lo solicitaron por el momento.Si los individuos se presentan en las aduanas para recoger contenedores en nombre de la Iglesia Episcopal, solo pueden ser documentos falsos utilizados por redes criminales, afirmaron en el comunicado en el que aseguraron estar a disposición de las autoridades.En las últimas dos semanas las autoridades incautaron otro cargamento de armas y municiones en Port de Paix, al norte del país y arrestaron en esa misma ciudad a un individuo que transportaba 25 mil cartuchos en un autobús público.Esto ocurre en medio de los enfrentamientos que sostienen las pandillas y que en solo una semana dejaron al menos 471 fallecidos, heridos y desaparecidos, según la Organización de Naciones Unidas.

