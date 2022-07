https://mundo.sputniknews.com/20220728/el-salvador-la-guerra-de-bukele-contra-las-pandillas-no-para-de-expandirse-1128795554.html

El Salvador: la guerra de Bukele contra las pandillas no para de expandirse

El Salvador: la guerra de Bukele contra las pandillas no para de expandirse

En el contexto del régimen de excepción, militares y policías piden documentación a pasajeros del transporte público, mientras se construye una gran cárcel para 40.000 presos. En otro orden, Joe Biden y Xi Jinping dialogaron sobre la relación entre EEUU y China. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2022-07-28T22:00+0000

2022-07-28T22:00+0000

2022-07-28T22:00+0000

en órbita

xi jinping

joe biden

china

taiwán

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

el salvador

nayib bukele

mara salvatrucha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1128796974_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_7d9df55d1b4906b2b7f37b53be52fef8.jpg

El Salvador: la guerra de Bukele contra las pandillas no para de expandirse El Salvador: la guerra de Bukele contra las pandillas no para de expandirse

En El Salvador, a partir de este jueves 28, más de 1.000 efectivos se despliegan en la tarea de pedir documentación a los pasajeros del transporte público.Desde finales de marzo, el país centroamericano vive en régimen de excepción para llevar adelante lo que el Gobierno de Nayib Bukele —el presidente americano con mayor índice de aprobación, 90%— denomina "guerra contra las pandillas".Para organizaciones que trabajan en derechos e institucionalidad, la medida del Ejecutivo suma más vulneraciones a la ciudadanía.La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) indica que la tasa de hacinamiento en cárceles aumentó en 106% en los últimos meses, fruto de las medidas del Gobierno.Alrededor de 50.000 personas fueron detenidas desde marzo y el Ejecutivo de Bukele construirá una cárcel especial, en un plazo de 60 días, para alojar a 40.000 reclusos.Azul Originario recibe denuncias de detenidos que no tienen vínculo con pandillas. De acuerdo con sus relevamientos para brindar apoyo jurídico y psicológico, la mayoría los apresados, aun sin contacto con grupos criminales, son jóvenes y trabajadores rurales."Estas personas enfrentan la incertidumbre de saber qué pasará con sus allegados presos y no poder hacer nada, ante una gran desinformación sobre el estado de estas personas. (...) Y en varios casos estos familiares tienen a más de un allegado preso [bajo este estado de excepción]", señaló el encargado del área jurídica de la asociación Azul Originario.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— los efectos en Chile por la divulgación de desinformación y noticias falsas durante los casi 12 meses de tareas de la Convención Constituyente. Sputnik dialogó con Ana María Castillo, académica de la escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.Por otra parte, nos referimos al nuevo diálogo entre el presidente de EEUU, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la relación entre EEUU y China, y temas como la situación en Taiwán y el conflicto en Ucrania.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

china

taiwán

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

xi jinping, joe biden, china, taiwán, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, el salvador, nayib bukele, mara salvatrucha, аудио