El presidente colombiano no dejará entrar a Maduro a la asunción de Gustavo Petro

"No es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente de la República, como presidente legítimo de Venezuela. Mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como mandatario de Venezuela al territorio colombiano. Cuando yo deje la Presidencia, ya que el próximo mandatario decida qué relación va a tener con él", informó.