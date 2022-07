https://mundo.sputniknews.com/20220728/el-gringo-que-lucha-en-tiktok-contra-la-propaganda-de-eeuu-y-muestra-el-otro-lado-de-su-ayuda-1128791099.html

El 'gringo' que lucha en TikTok contra la propaganda de EEUU y muestra el otro lado de su 'ayuda'

El 'gringo' que lucha en TikTok contra la propaganda de EEUU y muestra el otro lado de su 'ayuda'

Hay dos formas de ver las intervenciones militares de Estados Unidos a lo largo de la historia: una como una defensa por la "libertad y la democracia" mundial...

Se trata de Jeremy Sheperd, de 31 a帽os, creador de la cuenta de TikTok @wokkawokkawokka, una cuenta dedicada a hablar de las intervenciones militares de EEUU en todo el mundo (principalmente Am茅rica Latina) y la injerencia de dependencias como la CIA para frenar gobiernos que no comulgan con la democracia del T铆o Sam."Al llegar a la universidad me di cuenta que solo me hab铆an ense帽ado propaganda y que me iban a seguir ense帽ando propaganda", cuenta Sheperd en entrevista para Sputnik, al recordar cuando inici贸 sus estudios de Ciencia Pol铆tica en Nueva York.Esta propaganda a煤n predomina en Am茅rica Latina, donde el intervencionismo pol铆tico y militar de EEUU en la regi贸n a煤n se considera en ciertos sectores como "leyenda urbana" o "conspiranoia", a pesar de las pruebas y el propio reconocimiento del Gobierno estadounidense de sus pol铆ticas intervencionistas en elecciones de otros pa铆ses. Esto fue lo que ocurri贸 recientemente con las declaraciones del exdirector de la CIA James Woolsey Jr, quien durante una entrevista admiti贸 que su Gobierno ha intervenido en las elecciones de otros pa铆ses, pero, justific贸, "fue por el bien del sistema para evitar que los comunistas tomaran el poder"."Me dicen: 'Es que cuando alguien de aqu铆 (Latinoam茅rica) habla de esas cosas piensan que es una teor铆a de conspiraci贸n, pero t煤 como estadounidense puedes hacerlo'. Pero yo tambi茅n tengo que mostrar fuentes, no deber铆an creer en alguien solo por su nacionalidad", opina Sheperd.Su cuenta de TikTok ya suma m谩s de 1,9 millones de seguidores lo que le permite tener una audiencia a la cual presentarle contenido m谩s exclusivo en otras plataformas como YouTube, donde ya acumula casi medio mill贸n de suscriptores. Su p煤blico lo mismo disfruta de secciones como La propaganda gringa que aprend铆 en la escuela, donde contrasta la versi贸n oficial de cap铆tulos en la historia como la batalla del 脕lamo en Texas, y personajes como Gringo Man, peque帽as parodias donde se exponen las razones ideol贸gicas y pol铆ticas de intervenciones militares de EEUU en pa铆ses como Filipinas, en 1899, y en Irak, en 2003.Sus cr铆ticas se ilustran con documentos hist贸ricos, peri贸dicos antiguos, materiales audiovisuales y, por supuesto, memes que 茅l mismo elabora."Esa informaci贸n a煤n no llega tanto al internet en espa帽ol. Una vez que empec茅 a buscar informaci贸n libre y accesible, mi impresi贸n fue que en ingl茅s hay m谩s informaci贸n, te da m谩s resultados cuando buscas algo. Yo puedo encontrar todas esas fuentes de lo que pas贸 en los 60, 70, las grabaciones de Nixon hablando con alguien, pero, 驴d贸nde est谩 la traducci贸n al espa帽ol de eso? No existe. Si sabes lo suficiente de ingl茅s para estar buscando eso puedes encontrarlo, pero muchos son audios. Le toca a alguien hacer m谩s accesible esa informaci贸n", considera Sheperd.La desilusi贸n pol铆tica por EEUUCuando Jeremy comenz贸 a dudar de la propaganda que les ense帽aban en la escuela, EEUU viv铆a un momento de intensos cambios pol铆ticos con la llegada de Barack Obama a la Presidencia; sin embargo, toda la ilusi贸n que el dem贸crata despert贸 en los c铆rculos m谩s liberales y progresistas, se derrumb贸 poco a poco."Yo creo que por eso Donald Trump gan贸 en 2016, porque a pesar de que era republicano la gente lo vio como alguien fuera del sistema, aunque realmente no", opina.Esta polarizaci贸n y desilusi贸n, para Jeremy, tiene mucho que ver con el hecho de que la clase pol铆tica insiste en ver todo desde dos 谩ngulos, el dem贸crata y el republicano, los primeros siempre como los m谩s progresistas, pero adheridos y defensores del mismo sistema estadounidense.Parte de su trabajo 鈥攁l que le dedica por video entre siete y 20 horas dependiendo del tema鈥 tambi茅n se ha enfocado a desafiar la narrativa oficial estadounidense y mostrar que, a pesar de las d茅cadas, el discurso oficial se mantiene igual y siempre se buscar谩 culpar "a China o a India" de los resultados desafortunados o los errores.La resistencia del imperialismoLa cr铆tica a la narrativa imperialista no queda solo en EEUU, aunque se enfoca principalmente en el intervencionismo militar gringo, al hablar de Am茅rica Latina irremediablemente tambi茅n debe hablar de la conquista espa帽ola, lo que la ha valido cuestionamientos de espa帽oles que lo acusan de promover la leyenda negra, una corriente de pensamiento parecida a la que se observa tambi茅n en EEUU con los cr铆ticos de la llamada teor铆a cr铆tica racial.Pero Jeremy es contundente al cuestionar la versi贸n oficial sobre el pasado americano: "Si miras el mundo en el que vivimos te das cuenta que la historia que nos ense帽aron no puede tener el resultado de este mundo"."Yo me pregunto: 驴por qu茅 hay iglesias espa帽olas construidas con piedras de las pir谩mides que eran de antiguos dioses? 驴Porque ten铆an mucho respeto a sus culturas? 驴por qu茅 no se ense帽a su idioma y solo se ense帽a espa帽ol? 驴Porque vinieron como amigos? 驴Por qu茅 les dicen conquistadores? 隆Est谩 en el nombre! Me parece incre铆ble que puedan decir que la Conquista fue algo bueno solo porque no fue tan grave como las intervenciones estadounidenses", considera.Jeremy Sheperd ya prepara la segunda temporada de Intervenciones gringas ahora disponible en YouTube y plataformas como Apple Podcasts, ya que considera que agot贸 los recursos que le brind贸 TikTok en un principio y que ahora le impiden hacer una difusi贸n mucho m谩s amplia de la historia que los gringos no te cuentan en Hollywood o en sus escuelas.

