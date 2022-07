https://mundo.sputniknews.com/20220728/el-ejercito-de-colombia-detiene-a-delincuente-que-atentaba-contra-policias-en-el-suroeste-1128783943.html

El Ejército de Colombia detiene a delincuente que atentaba contra policías en el suroeste

El Ejército de Colombia detiene a delincuente que atentaba contra policías en el suroeste

BOGOTÁ (Sputnik) — El Ejército de Colombia informó que detuvo a alias 'Kaiser', presunto cabecilla del Grupo Armado Organizado (GAO) Carlos Patiño, responsable... 28.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-28T14:52+0000

2022-07-28T14:52+0000

2022-07-28T14:52+0000

américa latina

colombia

ejército de colombia

iván duque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105734/31/1057343117_0:187:4429:2678_1920x0_80_0_0_0ba5cff1ca84c90e94fe8d8dc97f0df3.jpg

Según el Ejército, Kaiser participó en los ataques a la estación de Policía de este municipio en la noche del martes.Además, sería el responsable de amedrentar a la población civil para presionar la salida de las tropas, generando asonadas en contra de los soldados y también, al parecer, está vinculado con el homicidio colectivo de ocho ciudadanos en mayo de este año.Asimismo, habría participado en el atentado contra una patrullera de la Policía Nacional en febrero de 2022, quien resultó herida con esquirlas debido a la utilización de explosivos en el casco urbano de este municipio.En el hecho, el delincuente resultó herido, pero los socorristas militares le brindaron los primeros auxilios y, posteriormente, fue trasladado a la ciudad de Popayán (suroeste) para que recibiera atención médica.Junto a Kaiser, el Ejército detuvo a una mujer e incautó material de guerra, como tres pistolas, proveedores y cartuchos, los que fueron dejados a disposición de las autoridades correspondientes.En lo corrido de este año, los grupos criminales han asesinado a al menos 100 integrantes de la Fuerza Pública de Colombia. Asesinatos de policías "no quedarán impunes"El presidente de Colombia, Iván Duque, lanzó una dura advertencia al grupo paramilitar Clan del Golfo sobre la asonada que emprendió la organización para asesinar a policías y miembros de la Fuerza Pública, y aseguró que estos crímenes no quedarán en la impunidad."A los cobardes del Clan del Golfo que quieren tratar de ganar peso político para una eventual negociación o sometimiento de la justicia: quedan notificados. La Fuerza Pública es efectiva y les llegamos a donde estén; las muertes de nuestros héroes no van a quedar en la impunidad", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.La declaración de Duque se da por la arremetida que ejecuta el Clan del Golfo, denominada "plan pistola", con la que la estructura ofrece recompensas de hasta 4.500 dólares a quien asesine a un policía.En el último mes, al menos 20 uniformados de la institución fueron asesinados por este y otros grupos ilegales, y, en lo que va de 2022, en total, al menos cien integrantes de la Fuerza Pública han sido asesinados.Duque agregó que la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades fortalecerán su despliegue para enfrentar al Clan del Golfo y recordó la extradición de alias Falcón, líder de la organización, realizada el miércoles, como otra advertencia para los integrantes del grupo.En las últimas 24 horas, una joven policía de 25 años recién graduada como patrullera fue asesinada en el municipio de San Pablo, Bolívar (noroeste), al parecer, por el Clan de Golfo.

https://mundo.sputniknews.com/20220725/policia-de-colombia-mata-a-7-integrantes-del-clan-del-golfo-y-captura-a-11-1128680839.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, ejército de colombia, iván duque