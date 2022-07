https://mundo.sputniknews.com/20220728/a-68-anos-del-natalicio-de-hugo-chavez-las-frases-mas-iconicas-del-comandante-venezolano-1128789255.html

A 68 años del natalicio de Hugo Chávez: las frases más icónicas del comandante venezolano

A 68 años del natalicio de Hugo Chávez: las frases más icónicas del comandante venezolano

Este 28 de julio se conmemora el natalicio del comandante venezolano Hugo Chávez (1954-2013)

américa latina

hugo chávez

venezuela

El mandatario fue muy famoso por su capacidad de improvisación y elocuencia en cualquier coyuntura, con discursos y dejaba grandes lecciones para quienes lo escuchaban. A continuación, te presentamos las 7 frases más conocidas del comandante venezolano:1. "La receta del diablo"Su famoso discurso del 20 de septiembre de 2006 dejó huella en la 61º Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en la ciudad de Nueva York."Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna el señor presidente de EEUU aquí lo llamo 'el diablo' vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de EEUU. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Para una película de Alfred Hitchcock estaría buena. Incluso yo propondría un título: La receta del diablo. Huele a azufre, pero Dios está con nosotros", destacó.Esta frase fue vertida en referencia al entonces presidente de Estados Unidos (EEUU), George W. Bush.2. "Estamos enfrentando al imperio más asesino que ha existido""Nosotros no estamos batallando realmente contra los viejos partidos carcomidos, moribundos del Pacto de Punto Fijo, no, ustedes lo saben, pero es necesario que yo se los recuerde hoy (…) Nosotros estamos enfrentando (...) realmente al imperio más poderoso, al imperio más inmoral, al imperio más cínico, al imperio más asesino que ha existido en toda la historia de este planeta, de nuestro planeta, en toda nuestra historia, el imperio de los Estados Unidos de norteamérica", aseveró el expresidente venezolano el 4 de febrero de 2006.3. "Ser rico es malo e inhumano"En 2005 en una reunión con empresarios conservadores el comandante Chávez pronunció:"Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo y condeno a los ricos".4. "Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer"En 2011, Chávez acusó a la Agencia Central de la Inteligencia (CIA) de EEUU de esparcir el cáncer por el mundo:"Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto. No lo sé, eso lo dejo a la reflexión".5. "Váyase a lavar ese paltó, señor Obama"El 29 de febrero de 2009, en la Cadena Nacional, Chávez criticó con dureza al entonces presidente de EEUU Barack Obama por los últimos pronunciamientos de ese país contra Venezuela. El presidente se mostró indignado porque EEUU acusó a Venezuela de "violaciones de Derechos Humanos" y de "favorecer al narcotráfico". Hugo Chávez le preguntó a Barack Obama si no se había enterado de las violaciones de DDHH en su país"¿No se ha enterado Obama de los bombardeos inmisericordes contra la población inocente en Irak? Donde su país, sus soldados, siguen matando niños, familias inocentes. ¿No se ha enterado Obama de Israel y su agresión genocida contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza? Porque en el informe no nombran a Israel, no nombran al Gobierno de EEUU, no. Pero Venezuela sí, sigue para ellos siendo el país que arremete contra los derechos humanos. Váyase a lavar ese paltó, señor Obama", exclamó.6. "Estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para cambiar el camino al infierno al camino a la vida"Este es un fragmento del discurso ofrecido por el comandante Chávez durante la concentración popular, denominada Venezuela se respeta, realizada en Caracas el 29 de febrero de 2004."Todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo, comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar, 200 después aquí estamos nosotros concentrados en esta Caracas bolivariana para seguirle diciendo 'no' al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino. Para cambiar del camino al infierno al camino a la vida".7. "Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado""Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado. Y creo que es verdad. Si el clima fuera un banco capitalista de los más grandes, ya lo habrían salvado los gobiernos ricos", afirmó Chávez en la Cumbre Climática de las Naciones Unidas en Copenhague, Dinamarca, el 16 de diciembre de 2009.

