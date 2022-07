https://mundo.sputniknews.com/20220727/reserva-federal-de-eeuu-aumenta-tasa-de-interes-para-intentar-ganarle-terreno-a-la-inflacion-1128757273.html

Reserva Federal de EEUU aumenta tasa de interés para intentar ganarle terreno a la inflación

Reserva Federal de EEUU aumenta tasa de interés para intentar ganarle terreno a la inflación

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU podría ver otro inusual incremento de la tasa de interés si la inflación se mantiene en extremo desafiante, dijo el presidente de... 27.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-27T19:29+0000

2022-07-27T19:29+0000

2022-07-27T19:29+0000

economía

📈 mercados y finanzas

eeuu

jerome powell

inflación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106438/53/1064385305_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_373fd55a46f16c86a859eabdf79ad10f.jpg

Asimismo, Powell no cree que EEUU entre en una recesión, pese a sus agresivas alzas de tasas destinadas a frenar la inflación."No creo que EEUU esté actualmente en una recesión (...) No lo estamos, no estamos tratando de tener una recesión y no creemos que tengamos que hacerlo. Hay demasiadas áreas de la economía que están funcionando demasiado bien", remarcó.Antes, anunció el cuarto aumento en el año, que llevó las tasas de interés clave a un rango de entre 2,25% y 2,5% desde el nivel cero de febrero. al 0,25%.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📈 mercados y finanzas, eeuu, jerome powell, inflación