¿Qué es el nuevo 'dólar soja' en Argentina?

¿Qué es el nuevo 'dólar soja' en Argentina?

El Banco Central argentino dispuso un nuevo tipo de cotización del dólar para incentivar la liquidación de la soja acumulada en silobolsas en manos de...

La medida del Gobierno busca incentivar la venta de los acopios de soja para evitar que continúe la acelerada devaluación del peso argentino, antes del 31 de agosto, y hacer circular activos que se estiman entre los 13.000 y 18.000 millones de dólares.El incentivo propuesto al sector agroexportador argentino ofrece que el 70% de las ventas de soja sea depositado en pesos —ajustado por las fluctuaciones cambiarias del dólar— y el 30% restante puede ser utilizado para la adquisición de dólares equivalente al cambio oficial, sumado al Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), creado como un impuesto de emergencia en 2019, que grava la compra de divisas extranjeras.Qué busca el Gobierno y qué gana el sector agroexportadorLa medida gubernamental apunta a despejar las especulaciones en torno a la divisa estadounidense. Tomando en cuenta el elevado valor de reventa en el mercado negro cambiario, este incentivo se constituye en una herramienta de protección ante un escenario de devaluación.El principio que busca el Gobierno federal mediante la iniciativa es reconocer el valor en divisas de la soja como un activo, en un contexto monetario de corridas y especulaciones.El Banco Central de la República Argentina (BCRA) prevé que el incentivo a la liquidación de la soja acumulada por alrededor de 40.000 productores asegure la liquidez necesaria en cuanto a ingreso de divisas para el mes de agosto, e incremente la oferta de divisas en el mercado cambiario nacional.A su vez, con la medida gubernamental "la AFIP podrá recaudar el impuesto PAIS y la retención a cuenta de Ganancias, en las operaciones de compra de divisas"."Le torcieron la mano al Gobierno"Sin embargo, no todos los sectores productivos y agropecuarios demostraron conformidad con la medida de incentivo al sector a partir de la disposición de un dólar diferencial para que el campo liquide la cosecha.El expresidente de la Federación Agraria Pedro Peretti advirtió que la medida es un triunfo para los sectores empresariales del campo argentino y que las medidas del Gobierno del presidente Alberto Fernández, a través del Banco Central, generan una "desilusión muy grande". El Gobierno "tenía alternativas si quería pelear y pararse de manos frente a los conspiradores y especuladores", afirmó en el programa radial La Mañana de Víctor Hugo de la emisora AM750.Peretti criticó el régimen cambiario preferencial dispuesto por la autoridad monetaria del país, y sostuvo que los grandes empresarios del agro "le torcieron la mano al Gobierno", a la vez que lamentó que no se emplearan "otras alternativas"."Tuve una cosecha magra por la sequía, pero vendí todo. Ahora me entero que los que especularon y fueron contra el Gobierno van a cobrar un 15% más", destacó el expresidente de Federación Agraria, y agregó que "se escuche a los que quieren derrocar [al Gobierno] y no a los amigos que defienden"."Me siento el rey de los boludos, yo como casi todos los pequeños productores vendimos todo. Ahora se premia a los grandes conspiradores y especuladores. ¿En qué quedamos, somos un Gobierno nacional y popular o de derecha?", fustigó Peretti el incentivo cambiario a los agroexportadores a través de redes sociales.El titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, fustigó la decisión del Gobierno, argumentando que una mejor medida hubiese sido la creación de un dólar pyme, ya que según el dirigente de las pequeñas y medianas empresas, "la industria genera valor agregado y mucho más trabajo que el campo".Los cuestionamientos sobre la exclusión del sector industrial de medidas paliativas a las fluctuaciones cambiarias recayeron sobre el trato diferencial que el Gobierno ha tenido con el sector agroexportador por sobre otros rubros económicos del país."Somos un sector muy importante para la Argentina. La industria genera valor agregado y mucho más trabajo que el campo. El 70% de la mano de obra es generada por la industria, el sector productivo. Lógicamente que hay un enojo muy grande", destacó Rosato en el diario Página 12.Por otra parte, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluídos y del sector Patria Grande, Juan Grabois, criticó el incentivo al sector sojero por parte del BCRA, especialmente tras el anuncio de la medida "en el día de Evita, para humillarnos",Desde redes sociales, Grabois cuestionó a la administración de Alberto Fernández, agregando, "¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?".

