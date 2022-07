https://mundo.sputniknews.com/20220727/la-universidad-rusa-de-fuerzas-especiales-el-lugar-donde-se-forja-a-los-superheroes-1128744076.html

La Universidad Rusa de Fuerzas Especiales: el lugar donde se forja a los superhéroes

La Universidad Rusa de Fuerzas Especiales: el lugar donde se forja a los superhéroes

Es el lugar más seguro del mundo. Aquí se eliminó el terrorismo, un terrorismo financiado por Occidente, tal y como lo denunció Vladímir Putin.

Su experiencia en la lucha antiterrorista dio lugar a la creación de la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales en la ciudad de Gudermés. Se fundó en 2013, una idea que perteneció al líder checheno, Ramzán Kadírov. En las circunstancias actuales, de la operación especial de Rusia en Ucrania, este centro se ha convertido en un gran protagonista del adiestramiento de los voluntarios de todo el país antes de ser enviados a la zona de combate.Aquí se capacitan más de 4.000 voluntarios que vinieron de toda Rusia, con lo cual la república de Chechenia se ha convertido en líder de la formación de voluntarios. Son personas diferentes, entre ellas las que sirvieron en unidades de fuerzas especiales o quienes simplemente hicieron el servicio militar.Son alojados en campamentos con tiendas de campaña dotadas de todo lo necesario para una vida confortable, en particular, de aire acondicionado, calefacción y duchas, pero también alberga un comedor donde los habitantes de estas instalaciones —que en cuestión de muy poco tiempo pueden ser desmontadas para volver a instalarlas en otro lugar— reciben tres comidas al día.Una de las estrellas del equipo de la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales es Anna Yants, instructora de tiro. Una Lara Croft rusa que rompe todos los estereotipos sobre la musulmana de Chechenia. En declaraciones a Sputnik, ella dijo que vino por invitación de su líder, Ramzán Kadírov."Antes de aceptar la invitación consulté a varias fuentes, es decir, a gente que trabajó en este centro, quienes se sorprendían por mi interés, afirmando que era imposible que una mujer pudiera ser instructora en esta universidad. Lo que no sabían era que ya me habían invitado. Así que soy algo que no puede existir", manifestó.Hoy Anna da clases de tiro principalmente a mujeres, ya que, explica, la mujer chechena no puede quedarse a solas con un hombre y más aún permitir que la toque, algo inevitable durante la práctica de tiro. "Es una de las razones por las que me encuentro aquí", explicó.Añadió que "Ramzán Kadírov apoya a las mujeres chechenas en el deseo de poder defender su casa, una tradición que viene desde siglos, donde las mujeres defendían a sus hijos y su familia mientras los hombres estaban en guerras".Según el ministro de Comunicación de Chechenia, Ajmed Dudaev, "durante más de una década, la prensa occidental difundía todo tipo de estereotipos" sobre la república, sin mencionar nunca sus impresionantes logros.La capital de Chechenia, Grozni, fue declarada en 2003 por la ONU como la ciudad más destruida del planeta. Aquí no había absolutamente nada, de manera que, desde el punto de vista económico era más racional construirla de nuevo en vez de reconstruirla. Una tarea que se cumplió exitosamente."De hecho, en tan solo cinco años, Grozni fue reconocida como la ciudad de crecimiento más rápido, fruto del esfuerzo de toda su población. A veces, llegaba a medio millón el número de personas que participaban en las labores de la limpieza de escombros. Estamos orgullosos del trabajo hecho, algo que los medios occidentales buscan silenciar", enfatizó el funcionario en conversación con Sputnik.

