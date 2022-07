https://mundo.sputniknews.com/20220727/la-alameda-de-los-angeles-donetsk-conmemora-a-los-ninos-victimas-del-genocidio-en-donbas-1128767037.html

La Alameda de los Ángeles: Donetsk conmemora a los niños víctimas del genocidio en Donbás

La Alameda de los Ángeles: Donetsk conmemora a los niños víctimas del genocidio en Donbás

Este 27 de julio en la República Popular de Donetsk (RPD) se conmemora el Día de la Memoria de los niños víctimas de la guerra. En los últimos ocho años, 130... 27.07.2022

donbás. la historia de un genocidio

donbás

denís pushilin

república popular de donetsk (rpd)

rusia

ucrania

"El 27 de julio de 2014 es uno de los días más trágicos de la historia reciente de Donbás. Ese día en Górlovka, durante un bombardeo de las fuerzas ucranianas, murió Kira Zhuk. Los combatientes [ucranianos] la mataron en los brazos de su madre. Su madre también fue asesinada. Todos los que lo vieron tendrán una imagen horrible delante de sus ojos por el resto de sus vidas: una madre destrozada por los proyectiles y una niña que no tenía ni un año [de vida]", expresó Pushilin en un video publicado en su canal de Telegram.Kira fue una de las primeras víctimas infantiles de esta guerra. Además de ella, otros cuatro niños murieron ese día."Debemos hacer todo lo posible para que no se trunque la vida de más niños en nuestra tierra, para que vivan [en paz] bajo un cielo pacífico y no vuelvan a oír los sonidos de la guerra".A su vez, el presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, confirmó que los diputados rusos de la Cámara Baja han propuesto establecer un día de recuerdo para conmemorar a todos quienes fueron asesinados en Donbás."Hoy es el Día del Recuerdo de los niños, víctimas de los crímenes de guerra del régimen de Kiev. Todos los días las autoridades ucranianas matan a civiles y bombardean zonas residenciales. Los niños son asesinados. Estamos hablando de cientos de muertos y heridos... Los diputados de la Duma Estatal han propuesto la instauración de un Día del Recuerdo para todas las víctimas de la guerra en Donbás. La Cámara Baja estudiará esta iniciativa en la sesión de otoño", dijo a los periodistas.Volodin recordó que el genocidio en Ucrania está en su noveno año y criticó que nadie en Occidente se levantó en defensa de los niños de Donbás para condenar los crímenes cometidos por los "neonazis ucranianos"."En mayo de 2015 se inauguró en Donetsk el monumento llamado la Alameda de los Ángeles en memoria de los niños muertos durante la guerra. Duele leer los nombres de los pequeños habitantes de Donbás. Esas cosas no se pueden olvidar ni perdonar", concluyó.Conmemoración en MoscúUnas doscientas personas acudieron este 27 de julio a la plaza de la República Popular de Donetsk, ubicada en Moscú, para llevar a cabo un acto de réquiem en memoria de los niños que perdieron la vida a causa del conflicto en Donbás, según informó la prensa local.Al acto también asistieron varias personalidades políticas y públicas. Tras unos breves discursos, se declaró un minuto de silencio, durante el cual se soltaron al cielo 130 globos blancos con el logotipo del Día de la Memoria, un pájaro azul en forma de origami. El número de globos coincide con el número de niños que han muerto desde 2014.En la plaza también se dispuso una réplica de la alameda de los ángeles: los voluntarios de la organización de la Joven Guardia de Rusia Unida se alinearon sosteniendo carteles con los nombres y retratos de los niños en sus manos. Los participantes depositaron flores y juguetes en la caseta de los Ángeles de Donbás con una lista de los muertos.El mismo día se informó que el partido ruso Rusia Justa - Por la Verdad hizo un llamamiento al alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, para que asigne un espacio para la creación de una Alameda de los Ángeles similar al de Donetsk y la instalación de un monumento. Por su parte, la Comisión de la Duma de Moscú para el Arte Monumental aseguró que está dispuesta a considerar la propuesta.El 11 de julio, el jefe de la República Popular de Donetsk firmó un decreto por el que se declaraba el 27 de julio como el Día de la Memoria de los Niños Víctimas de la Guerra en Donbás.

donbás

república popular de donetsk (rpd)

ucrania

2022

Noticias

donbás, denís pushilin, república popular de donetsk (rpd), rusia, ucrania