https://mundo.sputniknews.com/20220727/el-presidente-paraguayo-cree-que-la-fiscalia-se-convirtio-en-brazo-politico-de-un-sector-1128761598.html

El presidente paraguayo cree que la Fiscalía se convirtió en "brazo político" de un sector

El presidente paraguayo cree que la Fiscalía se convirtió en "brazo político" de un sector

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, dijo que la Fiscalía "se convirtió en un brazo político de un sector", haciendo alusión... 27.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-27T21:03+0000

2022-07-27T21:03+0000

2022-07-27T21:03+0000

américa latina

mario abdo benítez

paraguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1128571023_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_90fd53d43ab3983c6a018c46f5fad08f.jpg

"Es lamentable lo que estamos viviendo. Y es lamentable también que la plata del crimen organizado hoy esté influyendo para que algunos diputados no estén dando quorum para llevar adelante el proceso de juicio político. (…) no tengo la menor duda que se puede seguir utilizando [la Fiscalía] como un brazo político de un sector", dijo el presidente, informó el diario ABC Color.El 24 de julio, se instaló un debate en la Cámara de Diputados sobre la propuesta de someter a un juicio político a la líder del Ministerio Público por "mal desempeño" de sus funciones por un presunto "blindaje" a Cartes.La discusión parlamentaria se extendió durante varias horas entre el 24 y 26 de julio y la propuesta no alcanzó los 53 votos necesarios para su aprobación.Este 27 de julio, los legisladores acordaron convocar una nueva sesión para este 1 de agosto con el objetivo de analizar la solicitud de juicio político."Inacción"El presidente dijo que acompaña el juicio político contra la fiscal general, Sandra Quiñónez, porque consideró que es una oportunidad para que el Ministerio Público expliqué su "inacción" en algunos casos."Ellos tienen los maletines", dijo Abdo en referencia a los legisladores e instó a los cartistas a demostrar que desde el oficialismo se está ofreciendo dinero para impulsar la destitución de Quiñónez."Nosotros estamos luchando con nosotros mismos", dijo en relación a la corrupción y aseguró que la "corrupción permea desde el Ejecutivo a todos los poderes del Estado".Quiñónez es señalada de ser cercana a Cartes, quien es acusado de corrupción por EEUU, que le prohibió el ingreso a su país.

https://mundo.sputniknews.com/20220722/eeuu-sanciona-al-expresidente-paraguayo-horacio-cartes-por-corrupcion-significativa-1128608153.html

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mario abdo benítez, paraguay