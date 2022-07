https://mundo.sputniknews.com/20220727/el-presidente-de-uganda-responde-a-la-presion-de-occidente-por-sus-relaciones-con-rusia-1128753911.html

El presidente de Uganda responde a la presión de Occidente por sus relaciones con Rusia

El presidente de Uganda responde a la presión de Occidente por sus relaciones con Rusia

Nuestra doctrina es no confrontar enemigos ajenos por eso Uganda quiere aumentar la cooperación comercial con Rusia, declaró el presidente de Uganda, Yoweri... 27.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-27T17:50+0000

2022-07-27T17:50+0000

2022-07-27T17:50+0000

internacional

rusia

uganda

serguéi lavrov

la gira de serguéi lavrov por áfrica

yoweri museveni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1128753405_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8a665383ce214044ef487cdb1bcfd278.jpg

Museveni destacó que su país no puede oponerse a Rusia, dado el apoyo que los rusos han prestado a los movimientos anticoloniales durante los últimos 100 años."Cuando surgen cuestiones o problemas y algunas personas nos piden que adoptemos una postura antirrusa, respondemos: estas personas han estado con nosotros durante los últimos 100 años. ¿Cómo podemos estar en contra de ellos?", enfatizó el mandatario.Añadió que Uganda fue capaz de perdonar a los países que colonizaron África y no puede oponerse a Rusia, que nunca ha perjudicado a su pueblo."Incluso hemos perdonado a nuestros enemigos del pasado que nos colonizaron, que se llevaron esclavos de aquí y ahora nos comprometemos con nuestros adversarios del pasado. ¿Cómo podemos estar en contra de alguien que nunca nos ha hecho daño?", señaló.En cuanto a las posibles áreas de cooperación, Yoweri Museveni señaló que el sector agrícola de Uganda es capaz de producir cualquier tipo de producto.Yoweri Museveni y Lavrov también conversaron sobre la cooperación en la exploración espacial, la energía nuclear, extracción de minerales, medicina, biotecnología, y otras esferas."Uganda quiere lanzar su propio satélite para saber lo que pasa en el mundo. También está el tema de la energía nuclear. Uganda es rica en recursos hidroeléctricos, tiene un gran potencial en energía solar, etc. También tenemos ricos depósitos de uranio, que nos gustaría utilizar para la generación de energía, pero también en otros campos: medicina, biotecnología, etc. Estamos abiertos a la cooperación en el control de patógenos y en el campo de las vacunas, el tratamiento y el diagnóstico. Representamos un gran mercado", resaltó.Uganda tiene una población de 43 millones de habitantes, y más de 300 millones de personas viven en África Oriental. En cuanto a África en su conjunto, tiene la Zona de Libre Comercio Continental Africana, que tiene una población de 1.500 millones.Lavrov visitó Uganda el 26 de julio, en el marco de su gira africana, que incluye también Egipto, Etiopía y la República del Congo.

https://mundo.sputniknews.com/20220726/moscu-el-rol-de-africa-en-la-politica-exterior-de-rusia-crecera-mientras-cae-el-peso-de-occidente-1128701878.html

uganda

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, uganda, serguéi lavrov, la gira de serguéi lavrov por áfrica, yoweri museveni