El megayacimiento en Tabasco, el verdadero motivo de la queja de EEUU contra México en el T-MEC

"Y cuando entregaron los contratos se argumentó de que Repsol iba a obtener más gas que el que extraía Pemex y eso no fue cierto, y se llevaron muchísimo dinero. Entonces, ya no queremos eso, no queremos que los negocios sean buenos para las empresas extranjeras y malos para la hacienda pública de México. Pero poco a poco se va entendiendo y vamos a llegar a los acuerdos", concluyó López Obrador.